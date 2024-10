Dupraz dénonce un lobbying pro-Zidane qui nuit à Deschamps

Pascal Dupraz est sûrement le plus grand soutien de Didier Deschamps depuis quelques moiis. À chaque sortie médiatique, le Savoyard défend le bilan de son confrère à la tête de l’équipe de France et estime le public trop dur avec lui. Ce dimanche, dans l’émission les Grandes Gueules du Sport, l’ancien coach d’Evian Thonon-Gaillard a remis en cause la position du public vis-à-vis de Didier Deschamps et Zinedine Zidane pour le poste de sélectionneur des Bleus.

«Le désamour (envers Deschamps et les Bleus), c’est du lobbying, tout simplement. Parce que tout le monde rêve, moi le premier, que Zidane soit le sélectionneur de l’équipe de France, a confessé l’ancien entraîneur du TFC dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC. Le désamour part de là. On défonce Deschamps à tour de bras, on dit à chaque fois que l’équipe de France est ennuyeuse… Ennuyeuse ? Mais souvent gagnante, quoi qu’on en dise. Et pas tant ennuyeuse que ça, si on veut bien observer le football dans son sens large. Le football aujourd’hui, c’est beaucoup de stratégie. Même à Manchester City, on s’emmerde parfois. Donc il faut bien dire qu’on fait du lobbying», explique le technicien de 62 ans, qui se met lui-même dans le lot. Didier Deschamps aura l’occasion de lui donner raison ce lundi, en battant la Belgique (20h45).