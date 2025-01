Le PSG joue la montre face à Kylian Mbappé

L’histoire entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé n’est pas encore terminée. Selon l’Équipe, plus de six mois après le départ du capitaine de l’équipe de France, le PSG a enregistré auprès de l’UEFA les 55 millions d’euros non payés à Kylian Mbappé, qui comprennent notamment sa prime à la signature, ses salaires de ses trois derniers mois à Paris et ses primes d’éthique. Suite aux plaintes du joueur, la Ligue avant ouvert un dossier, et conclu que ces sommes étaient bien dues à l’international français. Cet enregistrement montre officiellement que le PSG reconnait devoir à Mbappé cette somme.

La suite après cette publicité

Selon le club, en plus des 55 millions d’euros, le dossier transmis à l’ICFC (Instance de Contrôle Financier des Clubs) comprend aussi des charges sociales et des impôts liés à ce contrat de Kylian Mbappé, faisant grimper l’ardoise à 98 millions d’euros. Toujours selon l’Equipe, l’UEFA n’infligera pas de sanctions au club tant que l’ICFC n’aura pas traité le dossier, ce qui permet au PSG de temporiser et de saisir le tribunal judiciaire de Paris pour contester la décision de la LFP.