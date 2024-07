Copa América : scènes chaotiques et débordements avant la finale entre l’Argentine et la Colombie

Trois ans après son sacre face au Brésil (1-0), l’Argentine voulait chercher un seizième sacre en Copa América face à la Colombie. Alors que le match n’a toujours pas eu lieu, la raison est liée à ce qu’il s’est passé en dehors des terrain. En effet, alors que le match devait commencer à 2h du matin en France (20h du côté de Miami), la rencontre n’a toujours pas débuté suite à des problèmes d’accès à l’Hard Rock Stadium.

Des scènes qui rappellent la finale de la Ligue des Champions 2022 entre Liverpool et le Real Madrid qui s’est déroulée du côté de Saint-Denis. La rencontre avait également débuté plus tard suite à des problèmes d’organisation. D’après le média argentin TyC Sports, la raison de ce retard serait liée à des débordements devant le stade après que plusieurs supporters colombiens ont tenté de pénétrer dans l’enceinte floridienne sans le moindre billet.

Le match va pouvoir débuter

Pourtant, la sécurité avait été renforcée par le CONMEBOL, d’autant plus que des débordements en tribunes avaient eu lieu en demi-finale entre la Colombie et l’Uruguay. Néanmoins, cela n’a pas suffi puisque de nombreux supporters ont escaladé des barrières pour rentrer dans le stade malgré l’usage de la force des policiers américains. Les portes ont alors été fermées momentanément pour reprendre le contrôle de la situation.

Retardée de 30 minutes, la rencontre a encore été retardée de 15 minutes supplémentaires et les joueurs sont revenus des vestiaires à 2h40. Ils vont reprendre l’échauffement et le match va pouvoir débuter dans les prochaines minutes. Pour autant, l’organisation américaine de la compétition risque d’être pointée du doigt pour ses erreurs du soir. D’autant que cette Copa América devait servir de test aux États-Unis à deux ans de la Coupe du monde 2026 qu’ils accueilleront avec le Canada et le Mexique.