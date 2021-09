Qualif. CdM 2022 : le Pays de Galles arrache la victoire en Biélorussie grâce à un triplé de Gareth Bale

Un match important avait lieu ce dimanche dans le groupe E en vue de la qualification pour la Coupe du Monde 2022. Le Pays de Galles se déplaçait en Biélorussie, deux équipes à égalité, avec trois points, au coup d’envoi. La Biélorussie restait sur une défaite face à la République Tchèque (1-0) jeudi. Les Gallois quant à eux avaient disputé un match amical face à la Finlande (0-0). Emmené par son capitaine Bale, le Pays de Galles rentrait parfaitement dans la rencontre. Après validation de l’assistance vidéo, un penalty lui était accordé, que le joueur du Real Madrid transformait (0-1, 6e).

La suite après cette publicité

Mais le scénario s’inversait quelques minutes plus tard et c’était au tour de la Biélorussie d’obtenir un penalty, marqué par Lisakovich (1-1, 29e). Deux minutes après, Sedko donnait l’avantage aux Biélorusses à l’issue d’une contre-attaque rondement menée (2-1, 31e). Cette rencontre était décidément une histoire de penalty, car en seconde mi-temps, les Gallois en obtenaient de nouveau un après intervention de la VAR. Bale prenait une nouvelle fois ses responsabilités et trompait Chernik (2-2, 69e). En toute fin de match, le Madrilène était à la réception d'un centre de James qu'il reprenait de volée afin d'offrir la victoire à son équipe, bien aidé par une faute de main du gardien biélorusse (2-3, 93e). Mercredi, le Pays de Galles, qui revient à un point de la République Tchèque, recevra l'Estonie, la Biélorussie accueillera la Belgique.