PSG : la rassurante montée en puissance de Sergio Ramos

Le cas Sergio Ramos avait commencé à faire grincer des dents au PSG en début de saison. Blessé pendant de très longues semaines, l'ancien pilier du Real Madrid semblait tarder à revenir à son meilleur niveau physique. Récemment, alors qu'il était disponible, Mauricio Pochettino avait même décidé de se passer de son défenseur. De quoi interroger encore plus sur sa situation. Ce dimanche, titulaire au coup d'envoi, Sergio Ramos était forcément attendu et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a répondu présent. Solide physiquement, bon dans les duels et toujours juste avec le ballon, Sergio Ramos a fait du Sergio Ramos. Mais le défenseur espagnol a surtout rassuré sur son niveau physique puisqu'il a joué 90 minutes sans aucune gêne ni difficulté et a en plus marqué son premier but.

«Je suis très content pour mon premier match ici avec l'équipe. Ce but récompense mon travail et me donne de la force. Je suis content d'avoir joué 90 minutes en plus devant mon public. J'aime avoir le soutien des supporters. Les trois points sont importants et je suis heureux de marquer. J'espère qu'il y en aura d'autres évidemment. On sait l'importance d'accumuler les habitudes, la routine pour un joueur. Là, ça fait trois semaines que j'ai repris de façon normale avec le groupe. J'ai repris le rythme et c'est important d'avoir cette routine pour progresser physiquement», a-t-il confié au micro de Prime Video.

Le Real Madrid comme objectif

Le retour en forme de l'ancien capitaine emblématique du Real Madrid tombe à pic pour le PSG qui va arriver à un moment crucial de sa saison. Engagé dans toutes les compétitions, le club de la capitale aura besoin d'un Sergio Ramos en pleine forme pour atteindre ses objectifs et notamment sortir le Real Madrid en 8e de finale de la Ligue des champions. Et l'Espagnol en est conscient. «J'essaye d'apporter la meilleure version de moi à l'équipe au meilleur moment de la saison avec la Ligue des champions et la Coupe. Moi, je veux revenir à mon meilleur niveau et avoir de la confiance surtout. Je suis très content aujourd'hui, car j'ai été très longtemps loin des terrains, je n'étais pas heureux.»

Et la montée en puissance de Sergio Ramos coïncide aussi avec son adaptation à la vie parisienne. Installé depuis de longues années à Madrid, l'international espagnol a dû découvrir une nouvelle vie dans une nouvelle ville et un nouveau championnat. «Au début, c'était très dur, car j'ai passé toute ma vie à Madrid. Mais là ça va bien. Je me sens de mieux en mieux. Et c'est tant mieux. On a des choses importantes avec le Championnat, la Coupe et la Ligue des champions. On doit continuer et suivre cette dynamique pour aller loin en C1. C'est important. On travaille avec des grands joueurs. On est tous d'accord pour dire qu'on doit donner la meilleure version de nous-même pour avoir une équipe forte et solide. Mais le plus important, c'est de travailler petit à petit», a-t-il conclu.