MU avait rembarré Raphaël Varane…

Arrivé à 18 ans au Real Madrid, Raphaël Varane a réalisé une carrière exceptionnelle avec la Maison Blanche en remportant tous les trophées possibles (17 au total). Un palmarès incroyable en 10 ans passés dans la capitale espagnole… mais qui n’aurait jamais pu exister. Puisqu’en 2011, année où il a rejoint les Madrilènes, le champion du monde 2018 était tout proche de signer à Manchester United, son club actuel. Dans une interview accordée au Daily Mail, le défenseur central français est revenu sur son choix qui a bouleversé sa carrière.

« J’étais très proche de venir ici. Je crois que nous étions d’accord, Lens et Manchester aussi. Mais ensuite, je ne sais pas… Je pense que Manchester a changé d’avis. Une autre opportunité s’est présentée et le Bernabéu, ce n’était pas mal ! (…) J’ai parlé à Sir Alex Ferguson depuis mon arrivée ici, mais pas de ce qui s’est passé à l’époque, c’est une longue histoire et je ne voulais rien dire de négatif. J’ai trop de respect pour lui ».

