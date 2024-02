OL-Nice : Jean-Pierre Rivère fustige violemment Clément Turpin

Ce vendredi, en ouverture de la 22e journée de Ligue 1, l’OL, dans une excellente dynamique ces dernières semaines, recevait le dauphin, l’OGC Nice. Et après une rencontre où ils faisaient souvent le dos rond, les Gones ont pu poursuivre sur leur belle lancée en s’imposant sur la plus petite des marges. Une victoire lyonnaise qui fait du bien et qui leur permet de grimper à la onzième place. Du côté niçois, la frustration est de mise. Non seulement, les Aiglons calent à nouveau, mais en plus l’arbitrage a fait jaser ce vendredi du côté du Gym.

Visiblement très remonté contre Clément Turpin, Jean-Pierre Rivère, le président niçois s’en est pris violemment envers le natif d’Oullins et l’a d’ailleurs suivi jusqu’aux vestiaires pour s’exprimer avec lui. Peu loquace envers les médias, l’homme d’affaires azuréen s’est pourtant présenté au micro de Prime Vidéo à l’issue de la rencontre. L’occasion pour lui d’exprimer sa rage : «je n’ai pas l’habitude de m’exprimer en fin de match, mais ce n’est plus possible. Ça s’accumule, il y a des fautes qui ne sont pas sifflées. M.Turpin… le week-end dernier, il était déjà à la VAR et il demande le rouge sur Dante. Ce soir, je ne comprends pas.»

«C’est une personne arrogante, il faut qu’il m’explique»

Très énervé mais distillant un discours compréhensible, le président de Nice en a remis une couche et a pointé deux situations qui auraient mérité un penalty selon lui : «j’ai beau regarder, il y a au moins deux penalties. Sur la première action, il explique à Ghisolfi que c’est le règlement. Le coup de coude en première période, et la faute sur Lotomba. Il faut qu’il se remette en question Turpin. Il faut m’expliquer sur la première action si y’a penalty. Sur la deuxième action, il siffle l’inverse. Formidable Monsieur Turpin. En fin de rencontre, il me dit "ne me touchez pas, ne me montrez pas du doigt". C’est une personne arrogante, il faut qu’il m’explique.»

S’en prenant ainsi de manière personnelle à l’arbitre de la rencontre, Jean-Pierre Rivère s’est ainsi exposé à une sanction de la LFP. Peu importe pour lui, ce dernier a continué à demander des explications à Clément Turpin à la télévision et s’insurge de le revoir au sifflet de cette rencontre après la rencontre face à Monaco de la semaine dernière : «un arbitre qui se trompe, c’est normal. Je ne le critique pas, je fais également des erreurs. Mais il y a la VAR. Elle doit interpeller M.Turpin à moins que comme c’est notre meilleur arbitre, on n’aime pas trop contrecarrer ces décisions. Mais la VAR doit être là pour ça. Ou alors, je ne comprends plus le règlement. Ce n’est pas que ce soir d’où ma colère. Il faut qu’il y ait une cohérence. Ils ont le métier le plus difficile du football. Mais quand je vois qu’on ne peut plus parler à un arbitre en fin de match, c’est grave. On a le droit de s’expliquer et j’aimerais bien qu’il le fasse ce soir. Je n’ai pas l’habitude de parler comme ça, mais là ce n’est pas possible. On dit que ça s’équilibre sur une saison, mais quand je vois que c’est Clément Turpin ce soir au sifflet, je me dis aie aie aie surtout après le match contre Monaco…» Ambiance…