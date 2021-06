Euro 2020 : l'Autriche enrage contre l'arbitrage

Battue 2-1 après prolongations par l'Italie, l'Autriche peut sortir haut de l'Euro 2020. Huitième de finaliste, la bande de Franco Foda reste malgré tout assez déçue de ce résultat et n'a pas manqué d'évoquer l'arbitrage. À la 65e minute de la rencontre, Marko Arnautovic a marqué avant que son but soit refusé pour hors-jeu. Quelques minutes plus tard, Stefan Lainer est passé proche d'obtenir penalty suite à une faute avec Matteo Pessina. Deux interventions judicieuses de l'arbitrage vidéo mais qui auront échaudé les Autrichiens. «Je ne sais pas quoi dire à ce sujet. Difficile de trouver des mots. Je pense que s'il y a un peu de chance de notre côté, le match est terminé au bout de 90 minutes et c'est fini» a lâché Marko Arnautovic.

L'ancien joueur de l'Inter Milan et de West Ham a ensuite poursuivi : «nous avons assez souvent discuté de cette histoire de VAR. Vous ne pouvez plus être heureux, vous devez toujours attendre que certaines personnes décident quelque chose, que ce soit un hors-jeu, un but ou une faute. Cela n'a plus rien à voir avec le football.» Son coéquipier Sasa Kalajdzic a lui aussi pesté contre le but refusé : «c'est absolument amer et immérité. Nous aurions gagné si Marko n'avait pas été hors-jeu avec son orteil.»