Equipe de France Espoirs : les Bleuets concèdent le nul face à la Rojita

Alors que l’Equipe de France Espoirs restait sur une série impressionnante de 14 matches sans défaite, les joueurs de Sylvain Ripoll ont dû rendre les armes lors d’une large défaite en amical samedi dernier à Leicester contre les Young Lions (0-4). Il fallait donc repartir du bon pied, à domicile du côté de Vannes, face à la Rojita. Blessé, Mohamed Simakan devait céder sa place à Castello Lukeba pour cette rencontre tandis que Michael Olise était le joueur conservé par l’entraîneur tricolore dans l’entrejeu et en attaque. Enzo Le Fée, Han-Noah Massengo, Amine Gouiri, Bradley Barcola et Arnaud Kalimuendo débutaient donc le match en tant que titulaire.

Pour leur dernier match de préparation avant le Championnat d’Europe Espoirs, les Bleuets prenaient le contrôle du jeu et du ballon dès l’entame de la rencontre. Yasser Larouci, très remuant sur son côté, offrait de nombreuses solutions à ses coéquipiers mais les jeunes pousses espagnoles ne se laissaient pas déstabiliser et trouvaient la parade à chaque fois. Après le premier quart d’heure, l’Espagne montait petit à petit en puissance face à des Bleuets qui reculaient progressivement. A la demi-heure de jeu, Michael Olise tombait dans la surface adverse à la suite d’une charge dans son dos mais l’arbitre ne bronchait pas malgré les réclamations tricolores (31e).

Du mieux après la pause

Juste avant la pause, Alex Baena trouvait Arnau Martinez dont la reprise s’envolait dans les tribunes. Malgré cette frayeur, les deux équipes rentraient aux vestiaires après une première période assez terne. En deuxième période, les deux équipes se rendaient coup pour coup. La Rojita se créait une double occasion par l’intermédiaire de son capitaine Abel Ruiz qui butait sur Illan Meslier (48e). Quelques minutes plus tard, Bradley Barcola butait cette fois-ci sur Arnau Tenas (52e) puis le portier espagnol était à deux doigts de se trouer sous la menace d’Arnaud Kalimuendo (54e). Amine Gouiri trouvait à son tour un angle de frappe aux abords de la surface mais sa frappe s’envolait au-dessus des cages (58e).

Tandis qu’un faux rythme commençait à s’installer, Arnau Martinez venait claquer une tête qui terminait sa course sur le poteau droit du gardien français (68e) qui réalisait une nouvelle parade, avec son pied, pour garder ses cages inviolées face à Juan Miranda (83e). Après avoir laissé passer l’orage, les Bleuets se créaient une dernière occasion grâce à Matthis Abline mais Jon Pacheco se sacrifiait en mettant son buste en opposition dans sa surface sur la frappe du joker tricolore (86e). Pour rappel, l’Equipe de France Espoirs disputera l’Euro prévu en fin de saison du 21 juin au 8 juillet prochain en Roumanie et en Géorgie. En poules, les Bleuets affronteront l’Italie, la Suisse et la Norvège.