Droits TV, Ligue 1 : l’offre de dernière minute de beIN Sports est arrivée

Espérée depuis des mois par Vincent Labrune et certains dirigeants de clubs de Ligue 1, l’offre de dernière minute de BeIN Sports est bel et bien arrivée sur la table des négociations pour les droits TV. Formulée ce samedi, elle est estimée à 100 millions d’euros pour un match par journée (le premier choix ou le deuxième choix en alternance une semaine sur deux, hors top 10), d’après l’Équipe. À noter que Canal+, qui gère la distribution exclusive de beIN, pourrait donc proposer un match par journée à ses abonnés au pack sport.

DAZN s’est également positionné pour les droits du quasi-direct, en plus de huit rencontres sur neuf par journée. Le groupe britannique aurait fait augmenter sa proposition de 375 à 400 M€ par an. Réunis ce dimanche après-midi, la Ligue professionnelle de football (LFP) et les présidents des clubs du championnat de France devront prendre une décision entre l’offre de DAZN et celle de beIN ou le lancement d’une chaîne 100% Ligue 1 de la LFP aligné à Warner Bros Discovery et sa plateforme Max. L’abonnement mensuel proposé pourrait être de 27,99 euros.