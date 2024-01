CAN 2023 : le Nigéria fait tomber la Côte d’Ivoire et se relance

C’était le premier choc de cette Coupe d’Afrique des Nations 2023. Après sa victoire sans trembler face à la Guinée-Bissau, la Côte d’Ivoire, à domicile, recevait cette fois-ci le Nigéria. Les coéquipiers de Victor Osimhen n’avaient pas le choix : ils devaient gagner pour conserver pleinement leurs chances de qualification. D’abord parce qu’ils ont commencé la CAN par un match nul contre la Guinée Équatoriale, ensuite, car cette même Guinée Équatoriale a écrasé la Guinée-Bissau (4-2) dans l’après-midi. Pour ce match, du côté des Éléphants, Jean-Louis Gasset misait sur du classique ou presque. Jonathan Bamba retournait sur le banc et c’était Koumané qui lui était préféré devant alors que les Super Eagles misaient sur Osimhen et Chukwueze devant.

Dans ce match, tout allait très vite avec des actions des deux côtés et surtout de gros espaces en début de match. Victor Osimhen, qui avait déjà mangé la feuille de match lors du premier match, avait l’occasion de se racheter ce jeudi avec un face-à-face dans les premières minutes. Pourtant, seul devant Fofana, il ne parvenait pas à cadrer son tir. Un raté qui aurait pu coûter très cher à son équipe puisque dans la foulée, sur l’occasion d’après, c’est Kouamé qui envoyait une reprise à bout portant sur le buste de Stanley Nwabili, le portier nigérian.

Après vingt bonnes minutes rythmées, les deux équipes ralentissaient la cadence et rentraient au vestiaire sur ce score nul et vierge. Un score qui n’arrangeait évidemment pas les affaires du Nigéria qui essayait de revenir avec plus d’envie en seconde période. Victor Osimhen, encore discret, se rattrapait en obtenant un penalty. Un penalty que transformait sans trembler William Troost-Ekong (1-0, 55e) et qui venait récompenser la bonne domination des Super Eagles.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Nigeria 4 2 1 1 1 0 2 1 3 Côte d'Ivoire 3 2 1 1 0 1 2 1

Dans le dur, Jean-Louis Gasset décidait de chambouler les choses pour revenir. Singo, Pépé et Bamba faisaient leur entrée en jeu pour tenter d’enflammer la fin de match. Le Nigéria décidait alors de reculer et misait sur la vitesse de ses attaquants pour punir la Côte d’Ivoire en contre-attaque. Finalement, malgré quelques opportunités de part et d’autre, le score ne bougeait plus. Le Nigéria réalise la belle opération du jour avec cette victoire qui lui permet de se rapprocher un peu plus de la qualification. De son côté, la Côte d’Ivoire s’incline chez elle et devra impérativement s’imposer lors de la prochaine journée pour ne pas craindre un fiasco d’une élimination en poule. Et ce ne sera pas simple face à la Guinée Équatoriale.