PSG : Nuno Mendes savoure ses débuts en C1

Arrivé cet été en provenance du Sporting CP (prêt payant avec option d'achat de 40 M€), Nuno Mendes (19 ans) a célébré ce mercredi, à Bruges, sa première apparition en Ligue des Champions avec le Paris SG. La première de sa jeune carrière dans la compétition reine. Malgré le résultat à Bruges (1-1, 1ère journée de C1), le Portugais avait le sourire.

«Je suis très content d'avoir fait mes débuts en Ligue des Champîons et de jouer pour le Paris SG. Maintenant, il faut continuer comme ça», a-t-il lâché avant de poursuivre. «Forcément, on est déçu par le résultat. Tous les matches de Champions' League sont difficiles, l'équipe de Bruges a bien défendu et a tenu le coup jusqu'au bout. Il nous a manqué un peu de réussite devant le but, mais on va continuer à travailler pour améliorer cela».