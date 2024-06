Vidéo : Romelu Lukaku maudit devant le but

Muet malgré de nombreuses occasions lors du premier match de l’Euro de la Belgique, Romelu Lukaku n’a visiblement pas de chance encore une fois ce soir face à la Roumanie. Alors que les Belges mènent 1-0 depuis le début du match, le numéro 10 des Diables Rouges n’est pas parvenu à offrir le but du break à sa sélection.

Lancé en profondeur par Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku a bien ajusté son tir pour tromper le gardien roumain. Mais puisque la chance ne lui sourit pas, le but a été refusé pour une position de hors-jeu. L’attaquant belge a pourtant de belles statistiques à l’Euro habituellement. En neuf matchs avant cet Euro en Allemagne, Romelu Lukaku avait inscrit six buts. Il est le sixième meilleur buteur de la compétition, à égalité avec Wayne Rooney, Thierry Henry et Ruud van Nistelrooy.