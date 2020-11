Arsène Wenger n'est pas fan de la Ligue des Nations

Créée par l’UEFA pour remplacer les matches amicaux internationaux, la Ligue des Nations vit sa deuxième saison après une première qui a vu le Portugal être sacré. Et si certains apprécient le fait d’avoir des matches à enjeux, d’autres restent toujours peu emballés par cette nouvelle compétition. C’est le cas d’Arsène Wenger qui est clairement en faveur de sa suppression.

« Qui sait comment elle fonctionne ? Il faut organiser des compétitions claires pour le plus grand nombre, comme l’Euro ou le Mondial, quitte à les installer tous les deux ans… Je pense que ça mérite d’être étudié, si une période incompressible de quatre semaines de repos par an est respectée pour les joueurs. Il faudrait peut-être aussi regrouper les périodes de qualifications des matches internationaux. C’est un sujet global de réflexion sur lequel je me penche actuellement à la Fifa », a-t-il déclaré à Ouest-France.