Manchester United : Jim Ratcliffe travaille déjà sur les plans d’un nouveau Old Trafford

Jim Ratcliffe et son équipe d’investisseurs INEOS sont sur tous les ponts depuis leur arrivée à Manchester United. Déjà sur des dossiers tels que la recherche d’un nouveau directeur sportif, le milliardaire anglais veut se pencher sur le cas d’un stade Old Trafford vieillissant. Il serait question d’une reconstruction sur un terrain à côté du stade actuel de United d’après le Daily Mail. Un projet qui se veut rapide également, puisque le clan de Jim Ratcliffe aimerait que ce soit réalisé dans les cinq ans.

L’objectif pour Manchester United est de construire un « Wembley du Nord » en agrandissant considérablement la capacité du stade. Actuellement, Old Trafford peu accueillir 74 310 spectateurs, avec son nouveau stade, les Reds Devils aimerait augmenter la capacité à 90 000. En plus du stade, le club veut un hôtel 5 étoiles et des installations destinées à accueillir des voyageurs venant du monde entier, comme des attractions à l’effigie du club. Tout cela a un prix, dans le cadre d’une reconstruction complète du stade, cela pourrait coûter plus de 2 milliards de livres sterling.