Le PSG a entamé des discussions pour Kingsley Coman !

Une nouvelle ère est sur le point de débuter au Bayern Munich. Avec l’arrivée de Vincent Kompany, successeur de Thomas Tuchel sur le banc bavarois, le dernier troisième de Bundesliga a bien l’intention de profiter du mercato estival pour retrouver les sommets du championnat d’Allemagne, tout en performant à l’échelle européenne. Dans cette optique, les pistes se multiplient dans le sens des arrivées (Olise, Simons, Chiesa…) mais de nombreuses rumeurs évoquent aussi plusieurs départs. À commencer par Kingsley Coman (28 ans), que la direction munichoise ne retiendra pas en cas de belle offre.

Arrivé à l’été 2017 en provenance de la Juventus, l’international français (56 sélections, 8 buts), actuellement en Allemagne pour disputer l’Euro 2024 avec les Bleus, pourrait, en effet, quitter le club bavarois si une offre entre 40 à 50 millions d’euros arrivait sur le bureau de la direction allemande. Engagé dans un nouveau cycle, Max Eberl, directeur sportif du Rekordmeister ne serait de son côté pas contre un départ, qui plus est au regard du salaire de l’ancien turinois, émargeant actuellement à plus de 15 millions d’euros bruts.

Discussions en cours pour Coman !

Face à ce contexte incertain, la concurrence devrait donc rapidement pointer le bout de son nez, et ce malgré le dernier exercice délicat vécu par le franco-guadeloupéen, gêné par les blessures. Auteur de 5 buts et 3 passes décisives en 28 matches toutes compétitions confondues, le vainqueur de la finale de la Ligue des champions 2020 a d’ailleurs un premier courtisan, qui n’est autre qu’une vieille connaissance… En effet, d’après les dernières informations de Sky Sports, le Paris Saint-Germain a bien l’intention de tenter sa chance.

Dans cette optique, les hautes sphères du club francilien auraient même lancé leur offensive puisque des premières discussions ont d’ores et déjà eu lieu entre les différentes parties et plus précisément avec le clan du joueur, intéressé à l’idée de faire son retour dans la capitale française. Formé au PSG, Coman viendrait ainsi renforcer le secteur offensif des champions de France en titre, désormais orphelins de Kylian Mbappé et en quête de nouveaux profils percutants. Rapide, vif et réputé pour ses qualités techniques, l’ex-Titi parisien pourrait ainsi offrir une solution supplémentaire à Luis Enrique alors que Bradley Barcola est aujourd’hui le seul ailier gauche de l’effectif francilien…