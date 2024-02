Arsenal : Declan Rice choqué par deux anciens joueurs de Ligue 1

Les ex de Ligue 1 ont la cote à Arsenal, en particulier William Saliba et Gabriel. Auteurs d’une nouvelle saison remarquable chez les Gunners, les anciens Marseillais et Lillois se sont érigés au rang des meilleurs défenseurs de Premier League ces derniers mois. Au plus grand bonheur de Declan Rice, qui s’est dit impressionné par le niveau de ses deux coéquipiers.

«Saliba est vraiment incroyable, a lancé l’international anglais après la large victoire d’Arsenal face à Newcastle hier (4-1). Evidemment, j’avais beaucoup entendu parler de lui avant de venir ici à Arsenal. Mais celui qui m’a vraiment surpris, c’est en fait Gabriel. Il est tellement agressif, tellement fort, il a tout le temps faim et ne perd jamais un duel. Top !»