Lorient-Nice : la sortie lunaire de Loïc Fery à la mi-temps

Ce dimanche après-midi, l’OGC Nice se déplaçait au Moustoir pour y affronter Lorient dans le cadre de la deuxième journée de Ligue 1. Au cours du premier acte, les deux équipes auront manqué de justesse dans le dernier geste à l’image de Gaëtan Laborde dont la tête passe à côté du cadre ou encore de Bamba Dieng qui a vu sa volée se dérober au-dessus du but de Bulka, pour prendre l’avantage dans cette rencontre et se sont quittées à la mi-temps sur un score nul et vierge (0-0).

Au moment de regagner les vestiaires, le président de Lorient Loïc Féry a adressé un tacle au directeur sportif du Gym, Florent Ghisolfi sur les réseaux sociaux dans la mesure où ce dernier aurait pesté contre l’arbitrage pour des situations non sifflées en faveur des Aiglons au cours du premier acte. « Si l’OGC Nice est arbitré favorablement en 2e mi-temps contre le FC Lorient, on se rappellera que son directeur sportif a essayé de mettre la pression sur le corps arbitral à la mi-temps. Méthodes d’un autre temps dans une Ligue 1 moderne et sereine », a-t-il déclaré sur son compte Twitter.