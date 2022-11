UEFA : Aleksander Ceferin au cœur d'une enquête en Slovénie

Le chemin vers le troisième mandat à la tête de l'UEFA pour le président Aleksander Ceferin pourrait s'annoncer bien plus compliqué que prévu. Le dirigeant slovène serait lié à une enquête pour corruption dans son pays natal. Selon les informations du média d'investigation italien Domani, il ferait l'objet d'une enquête pour le paiement présumé de 390 000 euros pour la sous-traitance des travaux ferroviaires, au début des années 2000.

La suite après cette publicité

Les documents divulgués au cours du procès et de l'enquête montrent que cette redevance de 390 000 euros devait être versée au cabinet de Ceferin pour les conseils fournis à la société nationale des chemins de fer slovène. Ce montant en question devait rester non déclaré et secret. C'est la raison pour laquelle tout aurait alors été concocté pour faire transiter l'argent par une société de manière plus ou moins claire. Une implication dans cette affaire pourrait sérieusement compromettre la réélection de Ceferin à la présidence de l'UEFA, qui, pour le moment, semble aller de soi.