France - Israël : la statistique ennuyeuse des Bleus

Incapable de battre Israël au Stade de France et surtout incapable de marquer ce soir (0-0), l’équipe de France a livré une mauvaise prestation et en a ennuyé plus d’un. D’ailleurs, une statistique vient confirmer que la formation de Didier Deschamps a eu des difficultés à marquer cette année.

En effet, ils viennent de signer le quatrième 0-0 de l’année (contre le Canada (9 juin), les Pays-Bas (21 juin), le Portugal (5 juillet) et donc ce soir face à Israël). Cela faisait 20 ans que ça n’était pas arrivé aux Bleus.