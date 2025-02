Liga : Vitor Roque a joué ses dernières minutes avec le Betis

Prêté par le FC Barcelone depuis le début de la saison, le jeune attaquant brésilien Vitor Roque était du déplacement du Real Betis à Getafe, malgré un transfert déjà arrangé. En effet, Roque a été transféré à Palmeiras il y a quelques jours par Barcelone, et quittera le club dans les prochains jours. L’entraîneur chilien Manuel Pellegrini n’avait pas exclu la possibilité de le faire jouer en cas de besoin, et c’est ce qui s’est passé, avec une entrée en jeu à dix minutes de la fin de la rencontre.

Un transfert déjà compensé par le club andalou, qui a attiré Antony et Cucho dans les derniers jours du mercato pour densifier son secteur offensif. En 22 rencontres de Liga avec le Betis, Vitor Roque s’est offert quatre buts. Selon Sport, il devrait se rendre en début de semaine au Brésil, un renfort capital pour Palmeiras en vue de la suite du championnat brésilien, et de la Coupe du monde des clubs à venir cet été, ou le vice-champion en titre de Serie A retrouvera Porto, Al-Alhy et l’Inter Miami.