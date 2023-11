Qualifs CdM 2026 : la liste de l’Algérie

Au tour de Djamel Belmadi de dévoiler sa liste pour entamer les qualifications à la Coupe du monde 2026. Pour recevoir la Somalie (16 novembre à Baraki) et aller défier le Mozambique chez lui (19 novembre), le sélectionneur a fait appel à 23 éléments. Yacine Brahimi est de nouveau laissé de côté.

On y retrouve la plupart des hommes forts comme Riyad Mahrez le capitaine, l’expérimenté Islam Slimani ou encore les défenseurs Aïssa Mandi et Ramy Bensebaini. Houssem Aouar, Amine Gouiri et Yasser Larouci sont également convoqués, tout comme Youcef Atal, qui est actuellement suspendu par l’OGC Nice.