OL - ASM : Abner promet une réaction rapide

L’OL n’y arrive pas. Déjà défaits la semaine passée sur la pelouse de Rennes, les Gones ont été surclassés ce samedi sur leur pelouse face à Monaco. Ne parvenant pas à faire la moindre différence offensivement, les coéquipiers de Moussa Niakhaté ont été baladés défensivement. Finalement, le score de 2-0 aurait pu être bien plus large sans les errements offensifs des Asémistes.

La suite après cette publicité

Interrogé par BeIN Sports à l’issue de la rencontre, Abner, auteur d’une performance correcte côté lyonnais, a promis un sursaut d’orgueil rapide : «c’est un résultat décevant. On a perdu le premier match et on n’a pas réussi à rebondir. On va se mobiliser pour le prochain match. Il y a des nouveaux joueurs, on s’adapte, on va avoir la clé cette semaine pour trouver la solution.»