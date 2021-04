Real Madrid - FC Barcelone : les compositions probables

La suite après cette publicité

Le match du titre en Liga ? Si l'Atlético, leader, reste maître de son destin, beaucoup parlent de ce Clasico comme d'une rencontre décisive en vue du sacre national. Il faut dire que ce duel (à suivre sur Foot Mercato dès 21h), oppose le Barça, deuxième à un point de l'Atlético, au Real Madrid, troisième, à trois unités des Colchoneros et deux de l'ennemi juré catalan. En plus de la rivalité et de la tension historique, il y a donc un enjeu sportif colossal.

Les deux équipes arrivent en forme qui plus est, puisqu'elles sont toutes deux sur de très belles séries. Les Barcelonais sont ainsi sur six succès de rang en Liga, le plus souvent avec la manière. De leur côté, les Merengues, qui avaient remporté le premier duel en octobre (3-1) viennent de battre Liverpool plutôt facilement, et ont remporté leurs trois derniers matchs de championnat.

Quelques absents de taille

Pour ce duel au sommet, Zinedine Zidane doit composer sans plusieurs joueurs majeurs, à commencer par la charnière Ramos-Varane. On devrait donc retrouver Nacho et Militao devant Courtois, avec Ferland Mendy et Lucas Vazquez sur les flancs. Au milieu, du grand classique avec ce trio composé de Casemiro, Kroos et Modric. Pour épauler Karim Benzema, Zizou devrait miser sur Marco Asensio et Vinicius Junior, tous deux brillants face aux Reds en milieu de semaine.

En face, Ronald Koeman devrait continuer avec ce 3-5-2 avec ter Stegen dans les cages, puis un trio composé de Mingueza, du revenant Gerard Piqué et de Clément Lenglet. Jordi Alba et Sergino Dest animeront les ailes. Au milieu, Busquets, De Jong et Pedri devront créer du jeu pour Lionel Messi et Ousmane Dembélé, encore aligné en pointe de l'attaque.

