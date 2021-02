Alexandre Pato ouvert à la Ligue 1

Libre depuis quelques mois et la fin de son aventure à São Paulo, Alexandre Pato (31 ans) évalue plusieurs options. Revenir en Italie, où il a officié à l'AC Milan, ou en Espagne, où il a défendu les couleurs de Villarreal.

Mais selon TMW, l'attaquant international brésilien (27 sélections, 10 réalisations) ne dirait pas non plus non à la découverte de la Ligue 1 ou de la Major League Soccer. L'Auriverde a récemment repoussé une offre en provenance d'Irak, d'Al Diwaniya.