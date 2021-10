Belgique-France : les compositions probables

La suite après cette publicité

Qui défiera l'Espagne en finale de Ligue des Nations dimanche, à San Siro, à Milan ? La Belgique et la France se disputent ce jeudi soir, au Juventus Stadium, à Turin, le deuxième billet (match Belgique-France à suivre en live commenté sur FM). Les Diables Rouges, premiers du classement FIFA, entendent bien saisir cette occasion d'aller enfin chercher un trophée. Pour ce faire, Roberto Martinez devrait miser sur un 3-4-3 devant Thibaut Courtois. Jan Vertonghen, Dedryck Boyata et Toby Alderweireld formeraient la charnière centrale. Thimothy Castagne à droite et Yannick Carrasco à gauche joueront les rôles de pistons.

Dans le cœur du jeu, c'est Youri Tielemans, performant du côté de Leicester, qui devrait être préféré à Hans Vanaken, auteur d'un excellent début de saison du côté du FC Bruges et buteur contre le Paris SG et Leipzig en Ligue des Champions, pour accompagner Axel Witsel. Les clés du jeu offensif seraient elles confiées aux deux grands noms de l'équipe : Kevin de Bruyne, à droite, et Eden Hazard, à gauche. Enfin, c'est Romelu Lukaku, auteur de 67 réalisations en 100 sélections, qui occupera la place de n° 9.

3-4-3 vs 3-4-3

Didier Deschamps, lui, part pour un 3-4-3 devant Hugo Lloris, comme lors de la dernière sortie des Bleus contre la Finlande (2-0, éliminatoires Mondial 2022). Jules Koundé, Raphaël Varane et Lucas Hernandez devraient composer l'arrière-garde. Son frère Théo, très performant pour sa première cape face aux Finnois, démarrera lui sans doute la partie à gauche. Benjamin Pavard sera lui chargé d'animer le couloir droit.

Au milieu, en l'absence de N'Golo Kanté, perturbé par des pépins physiques et la Covid-19, c'est la paire Adrien Rabiot, qui jouera à domicile, Paul Pogba, qui retrouvera Turin après son passage réussi à la Juve entre 2012 et 2016, qui a la faveur des pronostics. Antoine Griezmann, auteur d'un doublé pour sa dernière sortie en sélection, évoluera lui en soutien du duo Kylian Mbappé-Karim Benzema, que Florentino Pérez rêve de reformer la saison prochaine au Real Madrid.