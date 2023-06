Real Madrid : un autre taulier risque de partir de façon inattendue !

La suite après cette publicité

Le Real Madrid a connu un sacré coup en début de mois avec le départ de Karim Benzema. Si la décision de l’attaquant français a plutôt été bien acceptée par l’opinion publique madrilène, qui n’en veut pas du tout à l’ancien de l’OL, elle était tout de même assez inattendue. Tout indiquait que c’est en 2024 qu’il allait faire ses valises, et son départ, en plus de ceux d’Eden Hazard, Mariano ou Marco Asensio, obligent le club à recruter à tout va en attaque.

Et alors que la direction madrilène travaille sur plusieurs dossiers, comme ceux menant à Harry Kane ou Kai Havertz, Florentino Pérez et ses hommes pourraient recevoir une bien mauvaise nouvelle ces prochains jours. Ainsi, Luka Modric, qui devait prolonger son contrat et rester une saison supplémentaire, pourrait bien faire ses valises dans les prochains jours.

Un nouvel adieu douloureux en vue

Comme l’indique la Cadena COPE, le milieu de terrain croate a reçu une offre succulente en provenance d’Arabie saoudite. Un intérêt du pays arabe qui n’est pas nouveau, mais au fur et à mesure, les Saoudiens ont augmenté la proposition financière, au point où elle est devenue impossible à refuser pour le métronome madrilène. Une situation similaire à celle de Benzema en somme. Le média ne dévoile pas le nom du club, mais en mai dernier, nous vous expliquions en exclusivité que c’était Al Ahli qui rêvait du Croate.

La radio indique qu’en interne, la place est au pessimisme. Si sa présence dans l’effectif était garantie à 100% il y a quelques jours, il y a énormément de doutes à ce sujet maintenant. Autant dire que les Madrilènes risquent de voir un nouveau monument de leur club faire ses valises. Même si cette fois, avec les joueurs déjà présents dans l’effectif et le recrutement de Jude Bellingham, son remplacement sera peut-être un peu moins difficile à gérer que celui de Benzema.