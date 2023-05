Real Madrid : un club prêt à récupérer Luka Modric avec une folle proposition

La suite après cette publicité

Le Real Madrid est en pleine transition générationnelle. Les jeunes ont clairement pris le pouvoir - à l’image de Vinicius Junior, Rodrygo ou Éder Militão - et dans le même temps, la vieille garde composée de joueurs comme Karim Benzema, Luka Modric, Dani Carvajal ou Toni Kroos arrive logiquement en fin de parcours. Pour beaucoup d’entre eux, l’exercice 2023/2024 devrait être le dernier du côté du Santiago Bernabéu. C’est a priori le cas du milieu de terrain croate, qui devrait vraisemblablement rempiler pour un an de plus, alors que son bail actuel expire en juin.

Seulement, l’ancien de Tottenham risque de recevoir une offre très juteuse sur la table dans les prochaines semaines, et sûrement bien supérieure à celle proposée par la direction merengue. Selon nos informations, un club saoudien veut l’enrôler. Ce club, c’est Al Ahli. Actuellement en deuxième division, la formation de Jeddah fait partie des clubs historique du pays et va remonter en première division. Il a fait de Luka Modric sa priorité pour le mercato, et a logiquement de sacrés arguments à faire valoir.

À lire

Real Madrid : Carlo Ancelotti donne des nouvelles de Luka Modric

Le gouvernement à la baguette

Une arrivée qui devrait en plus être négociée par le gouvernement du pays du Golfe, qui va prendre en charge le mercato des clubs jusqu’au coeur du mois de juin. L’objectif ? Remplir le championnat local de véritables stars, et Luka Modric serait bien évidemment un superbe coup sportif comme médiatique pour le championnat qui a bénéficié d’un gros coup de projecteur avec l’arrivée de Cristiano Ronaldo à Al Nassr. Al-Ahli Saudi est prêt à faire all-in sur le métronome du Real Madrid, qui, du haut de ses 37 ans, reste un élément essentiel de l’écurie de Carlo Ancelotti.

La suite après cette publicité

Cette saison, il a disputé 28 rencontres de Liga et 8 de Ligue des Champions, pour 6 buts et 4 passes décisives au total, étant indiscutable dans les grands rendez-vous. La tendance reste à la prolongation à Madrid pour l’instant. « Les gens connaissent ma volonté, je l’ai dit plein de fois, je ne pense pas tant que ça à l’avenir, je suis concentré sur ce qu’il se passe maintenant », expliquait en mars le milieu croate, alors que son club espère recruter des joueurs comme Jude Bellingham et Gabri Veiga à son poste cet été pour préparer la suite. Ce sera difficile pour Al Ahli, mais pas impossible…