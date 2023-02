Real Madrid : le cas Modric commence à poser question…

La suite après cette publicité

Mais où, et quand, s’arrêtera-t-il ? Sur la pelouse de Liverpool, le Croate a encore été impérial. En deuxième période notamment, montrant qu’il n’a besoin que de quelques touches de balle pour faire de la magie avec le cuir. Sur la pelouse d’Anfield, il a notamment délivré une passe décisive pour Militao, sur le coup franc, et a lancé Vinicius à merveille sur le dernier but de l’équipe, l’œuvre de Benzema. Du haut de ses 37 ans, il reste un joueur indiscutable du côté du Bernabéu, bien que Carlo Ancelotti puisse se permettre de le ménager de temps en temps, en championnat notamment. Une certaine dépendance aux prestations du Croate qui va logiquement commencer à poser question, alors que le contrat du principal concerné expire en 2023. Même dans le cas où il rempile pour une saison supplémentaire, la question de son remplacement va logiquement se poser assez rapidement…

Il faut dire que Carlo Ancelotti a du matériel à disposition, et en aura peut-être encore plus à l’avenir. Aujourd’hui, le remplaçant attitré de Modric semble être Dani Ceballos. En termes de profil et de style de jeu, l’Espagnol est le joueur qui se rapproche le plus du Croate, et ses bonnes prestations sur cette deuxième partie de saison lui ont offert une nouvelle crédibilité aux yeux du staff et des supporters madrilènes. De là à l’imaginer prendre la relève de Modric et s’approcher de son niveau, il y a encore un monde… Mais Ancelotti a déjà expliqué qu’il le trouve en capacité d’endosser ce costume : « tu me demandes si Ceballos peut être le successeur de Modric ? Oui. Il a beaucoup de personnalité et de confiance en lui ».

Bellingham, l’élu ?

La possibilité de jouer avec un trio composé de Tchouaméni, Valverde et Kroos ou Tchouaméni, Camavinga et Kroos existe aussi, mais le Français comme l’Uruguayen ont des caractéristiques bien différentes de celles du numéro 10. Bien sûr, il existe la possibilité de recruter à ce poste. C’est d’ailleurs l’intention de Florentino Pérez, qui a Jude Bellingham dans le viseur depuis un moment maintenant. Même s’il y a la concurrence des cadors anglais, le club de la capitale espagnole serait plutôt bien positionné pour s’offrir le joueur des Three Lions, qui serait un joueur de présent et d’avenir pour les Merengues. Là aussi, difficile de le mettre au même niveau que Modric, mais si on se base sur son potentiel et sur ce qu’il a montré jusqu’ici à Dortmund et en sélection, il est un remplaçant tout à fait légitime. Autre question qui peut poser, celle du maintien de son niveau. Luka Modric pourra-t-il tenir jusqu’à la fin de saison à ce niveau ? S’il reste, sera-t-il en forme lors de toute la saison 2023/2024 ? Difficile d’apporter une réponse maintenant, mais le passif du joueur invite tout de même à l’optimisme.

En Espagne, c’est un sujet qui commence à faire parler. Plus que de l’inquiétude, c’est de l’excitation que l’on peut ressentir chez les fans madrilènes. Il faut effectivement signaler que ces derniers temps, le Real Madrid a toujours plus ou moins bien réussi à remplacer les départs de ses tauliers, à l’image de Ramos, Varane ou Cristiano Ronaldo. Les Madrilènes ont donc confiance de ce côté-là, et attendent de savoir qui sera leur futur meneur de jeu. Tout indique que ça se jouera entre Ceballos et Bellingham. Reste à voir si ça sera dès cet été, ou en 2024 si Modric prolonge son contrat. La tendance était plutôt à une prolongation, malgré une belle offre saoudienne…