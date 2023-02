Liverpool - Real Madrid : les notes du match

La suite après cette publicité

Quel match complètement fou ! Ce classique européen entre Liverpool et le Real Madrid a tenu toutes ses promesses. Dans le dur en championnat (pour ne pas dire plus pour le club anglais), les deux équipes misaient sur la Ligue des Champions pour se redresser. Klopp et Ancelotti réservaient quelques surprises dans les compositions comme les titularisations du jeune Bajcetic et de Gakpo pour les Reds, et de Camavinga côté espagnol. Pour mieux nous surprendre… car la soirée a vécu un rythme effréné.

Dès la 4e, Nunez profitait d’un centre de Salah pour ouvrir le score d’une talonnade acrobatique (1-0). Passeur, Salah se muait en buteur. Après une énorme occasion (13e), l’Égyptien marquait le but du break grâce à une énorme erreur de Courtois, coupable d’un ballon perdu dans sa surface (2-0, 14e). Mené de deux buts, le Real n’est pas équipe à douter ou à baisser les bras. Il faut croire que les Merengues avaient encore rendez-vous avec l’histoire. La faute à un Vinicius des grands soirs, une nouvelle fois.

L’ouragan madrilène

Le Brésilien a d’abord réduit la marque sur une combinaison avec Benzema (2-1, 21e), puis voyant qu’Alisson était en difficulté sur cette passe en retrait de Gomez, il a poursuivi son effort, contrant le dégagement de son compatriote dans le but (2-2, 36e). Une boulette partout mais déjà 4 buts dans cette rencontre folle et c’était encore loin d’être terminé. Juste avant la pause Robertson effectuait un sauvetage monstrueux (45e) mais toute la défense des Reds craquait à nouveau au retour des vestiaires.

Militao catapultait une tête imparable sur ce coup-franc de Modric (2-3, 47e). Quelques instants plus tard, c’est Benzema qui s’infiltrait dans la défense pour marquer d’une frappe déviée par Gomez (2-4, 55e). Puis venait le numéro de la soirée du Français. En position idéale sur un nouveau travail de Vinicius, il se jouait d’Alisson et Gomez pour marquer dans le but vide (2-5, 67e). L’ouragan madrilène a tout emporté sur son passage et le voilà en excellente position en vue du retour à Santiago-Bernabéu le 15 mars prochain.

Revivez le film du match sur notre live commenté.

L’homme du match : Vinicius Jr (9) : alors que son équipe était sous l’eau, le Brésilien a sonné la révolte avec un superbe enroulé, poteau opposé, marquant sur la première situation chaude des Merengues (21e). Extrêmement dangereux, il était tout proche du doublé quelques minutes, et était clairement le meilleur Merengue sur la pelouse en première période. Il est récompensé par un doublé, sur une erreur d’Alisson cette fois, mais le Madrilène a eu le mérite d’aller au pressing. Il s’offre même le luxe de terminer avec une passe décisive pour Benzema (67e). De façon globale, il a été dans tous les bons coups devant, faisant des différences avec une facilité déconcertante. Un récital.

Liverpool

- Alisson (2) : comme son adversaire dans les cages d’en face, le Brésilien n’a pas délivré une grande prestation ce mercredi soir. Au contraire. S’il ne peut absolument rien sur le premier but de Vinicius, le second est totalement de sa faute. Une énorme bavure au pied alors qu’il était jusque là plutôt propre. Il réalise toutefois une splendide parade sur un tir de Vinicius en première période. Il est encore malchanceux lors des troisième et quatrième buts du Real, où il ne peut être que spectateur. Il finit à terre sur le cinquième de Benzema… À oublier.

- Alexandre-Arnold (4) : le latéral anglais, comme souvent, s’est illustré plus au niveau offensif que défensif lors de ce 8e de finale. Ses bonnes combinaisons avec Salah et Henderson sur son côté droit ont fait énormément de mal à la défense madrilène. Sa qualité de passe a toujours été bénéfique pour les Reds. Ses centres bien évidemment ont été un danger permanent. Par contre, quand il s’agissait de défendre, il était plus en difficulté.

- Gomez (2) : le défenseur central anglais a vécu une soirée cauchemardesque. S’il a réalisé quelques bonnes interceptions lors des 45 premières minutes, il a énormément subi face aux attaquants de la Maison Blanche. En atteste le premier but de Vinicius, où il est bien trop passif face au Brésilien. Au retour des vestiaires, il a totalement coulé. Il fait la faute sur le but de Militao puis il est malheureux sur celui de Benzema où il dévie le ballon. Remplacé par Joël Matip (73e), qui a apporté un peu plus de sérénité.

- Van Dijk (3) : le leader de l’arrière-garde de Liverpool a vécu une soirée mitigée à Anfield. S’il n’est pas en cause sur la plupart des buts du Real Madrid, il a laissé trop de liberté aux attaquants merengues qui se sont facilement approchés de la surface de réparation. Il n’a jamais réussi à s’interposer et n’a pas fait parler son expérience quand le navire des locaux a coulé. Où est passé le Van Dijk impérial ?

- Robertson (3,5) : à contrario d’Alexandre-Arnold, l’Écossais n’a pas eu l’apport habituel offensivement dans cette nuit terrible à d’Anfield. Mais l’arrière gauche s’est fait cependant remarquer d’un point de vue défensif, où il a réalisé plusieurs interceptions. Il est l’auteur d’un sauvetage grandiose juste avant la mi-temps. Après la pause, il a sombré comme toute son équipe.

- Henderson (4,5) : le temps d’une mi-temps, on a retrouvé le Henderson des grandes années de Liverpool avec Klopp. Véritable milieu box to box, l’Anglais était de partout notamment lors du premier acte. Avec son énorme volume de jeu, il s’est très bien projeté vers l’attaque, mais a également gratté pas mal de ballons dans l’entrejeu. Au retour des vestiaires, il a été méconnaissable. Remplacé par James Milner (73e), l’autre vétéran des Reds n’a pas sonné la révolte.

- Fabinho (3) : l’ancien Monégasque a livré une copie plutôt neutre, voire médiocre lors de ce 8e de finale. Il a subi les événements et n’a pas du tout régné au milieu de terrain où il s’est fait bouger par le trio Modric-Valverde-Camavinga. Sur le premier but de KB9, il a été spectateur face à la combinaison des Madrilènes. Il n’a rien apporté du point de vue offensif.

- Bajcetic (4) : pour son premier grand choc en Ligue des Champions, le très jeune Espagnol ne s’est pas caché. Il a souvent joué simple et a orienté le jeu de son équipe. Malheureusement pour lui, il a également perdu plusieurs ballons importants, notamment sur le second but des hommes d’Ancelotti où il est fautif. Il a été en total sous-régime après la pause face à la vitesse des Merengues. Il aura quand même montré du culot ce mercredi soir. À 18 ans, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Remplacé par Harvey Elliott (86e).

- Salah (5,5) : dans ce scénario complètement fou, l’Égyptien a été l’un des acteurs majeurs. D’entrée de jeu, il a donné le ton en délivrant une passe dont il a le secret à Nuñez sur l’ouverture du score. Il est ensuite là où il faut pour inscrire le deuxième but. La plupart de ses prises de balles ont été dangereuses. Mais en deuxième mi-temps, il a commencé à se faire discret et n’a pas réussi à remettre sur le droit chemin ses coéquipiers. Une soirée rageante pour lui qui était en jambes

- Nuñez (4) : l’ancien buteur de Benfica ne pouvait pas mieux débuter la rencontre en inscrivant une sublime Madjer. Mais au fil des minutes, l’Uruguayen a disparu de la confrontation. Malgré un pressing volontaire, il a été souvent maladroit en résiliant des fautes évitables. Il aurait pu obtenir un pénalty en début de seconde période. Remplacé par Diogo Jota (64e), qui n’a pas fait beaucoup mieux que Nuñez dans la demi-heure de jeu qu’il a obtenu.

- Gakpo (3,5) : la révélation de la dernière Coupe du monde a été l’attaquant le moins en vue chez les Reds. Si son jeu dos au but a été précieux, il ne s’est procuré aucune occasion de but. Il a tout de même réalisé un bon pressing en première mi-temps. Remplacé par Roberto Firmino (64e), qui n’a rien apporté également sur le front de l’attaque.

Real Madrid