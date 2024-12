Real Madrid : Carlo Ancelotti fait une grande annonce sur le mercato

Voilà une première partie de saison qui a de quoi laisser circonspect. En effet, avec l’arrivée en grande pompe de Kylian Mbappé cet été et au sortir d’une nouvelle saison réussie ponctuée par un 15e sacre en Ligue des Champions, il y avait fort à parier que le Real Madrid allait encore une fois régner sur l’Europe. Finalement, au crépuscule de la première partie de saison, rien ne s’est passé comme prévu pour la Maison Blanche. Même s’ils sont toujours dans la course au titre en Liga après les difficultés récentes rencontrées par le FC Barcelone, les Merengues sont encore à la peine dans le jeu. Même en Ligue des Champions, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu n’y arrivent plus.

Placé à une inquiétante 24e place au classement général, le Real a vite besoin d’engranger des points et auront besoin d’un succès primordial ce mardi sur la pelouse de l’Atalanta Bergame (21h). Pour ne rien arranger à leurs affaires, les Madrilènes sont privés de nombreux cadres, absents à cause d’une hécatombe de blessures. Notamment touché défensivement avec les absences longue durée de Dani Carvajal et Eder Militao, le club de la capitale ibérique risque bien de recruter pour la première fois lors du mercato hivernal depuis plusieurs années. En parallèle, plusieurs départs ont récemment été évoqués par la presse espagnole.

Carlo Ancelotti met les barbelés autour d’Arda Güler et Endrick

La classe biberon était notamment citée par nos confrères hispanophones. Forcément moins utilisés avec la période de turbulences traversée par les Merengues, Arda Güler et Endrick étaient souvent liés à des rumeurs de prêts afin d’engranger du temps de jeu ailleurs. Ce lundi, Sky Germany faisait d’ailleurs état d’une potentielle offensive hivernale du Bayer Leverkusen pour le meneur de jeu turc. Finalement, les deux joueurs, respectivement âgés de 19 et 18 ans, ne quitteront pas Madrid cet hiver. C’est ce qu’a expliqué Carlo Ancelotti ce lundi en conférence de presse avant le choc européen face aux Bergamasques : «Endrick va rester ici, tout comme Güler. Ils ont peut-être besoin de plus de minutes, mais je n’ai pas de préjugés sur qui que ce soit.»

Après avoir scellé l’avenir des deux prodiges, le technicien italien a expliqué qu’il ne faisait aucune différence entre ces jeunes joueurs et ses éléments les plus expérimentés : «j’essaie simplement de faire jouer les meilleurs joueurs à chaque match, qu’ils aient 18 ou 40 ans. C’est parfois le cas avec Endrick, avec Güler ou sans eux. Il faut être patient avec les jeunes joueurs, oui. Ils apportent de l’enthousiasme mais, parce qu’ils sont jeunes, ils doivent aussi apprendre certaines choses. Je n’ai pas de préjugés à l’égard des jeunes : au cours de ma carrière, j’ai fait jouer des joueurs de 17 ou 18 ans, si je pensais qu’ils étaient aptes à jouer les matches.» Les deux messages sont bien passés : Endrick et Arda Güler savent à quoi s’en tenir pour passer l’hiver dans les meilleures conditions…au Real Madrid donc.