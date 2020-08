RB Leipzig - PSG : Thomas Tuchel devrait faire débuter Kylian Mbappé

Blessé à la cheville en finale de Coupe de France, Kylian Mbappé a réussi à faire un retour express pour revenir à temps pour le quart de finale de Ligue des Champions. Encore juste pour débuter, il est entré face à l'Atalanta et s'est montré décisif sur le but de Choupo-Moting. Mieux physiquement que la semaine passée, l'attaquant est bien parti pour débuter contre le RB Leipzig.

«Kylian (Mbappé) a joué trente minutes. Il n'y a pas eu de réactions aux pieds, rassure Thomas Tuchel en conférence de presse, à la veille de la demi-finale (à suivre en live commenté sur Foot Mercato). Maintenant, on a gagné six jours. Il a gagné en capacité, il peut démarrer. On va voir s'il peut jouer 90 minutes. On va voir après l'entraînement (prévu cet après-midi, ndlr). Mais il peut démarrer.» C'est déjà une bonne nouvelle.