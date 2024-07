Lille et Strasbourg se disputent les pépites marocaines Mouad Dahak et Yassir Zabiri

L’académie marocaine Mohammed VI ne cesse de produire des futurs talents ces dernières années. Après les réussites Nayef Aguerd, Youssef En-Nesyri ou encore Azzedine Ounahi et Oussama Targhalline, d’autres joueurs pourraient suivre. Dans ce sens, Rennes a notamment recruté cet été le plus gros potentiel défensif avec le jeune central Abdelhamid Ait Boudlal (18 ans). Et un autre joueur pourrait finir en Ligue 1 dans les prochains jours : Mouad Dahak. Ce milieu offensif, véritable phénomène technique, est considéré comme le meilleur joueur de la génération 2005. International marocain U20, il reste d’ailleurs sur 5 buts et 4 passes décisives sur ses 8 dernières rencontres. Il avait explosé aux yeux des recruteurs du monde entier en février 2023 lorsqu’il avait terminé meilleur joueur du tournoi Mohamed 6 où l’on retrouvait des clubs comme le PSV Eindhoven, Feyenoord, Real Madrid, Real Sociedad, l’OM, l’OL ou encore Strasbourg. Prêté ces six derniers mois par l’académie du côté de l’US Touarga en Botola, Mouad Dahak a connu ses premiers matches en professionnel et s’est illustré avec 1 but en 8 rencontres en terminant la saison titulaire.

Et son profil séduit en Ligue 1. Selon nos informations, le LOSC et Strasbourg se disputent actuellement la pépite marocaine. Le club alsacien avait été impressionné par ses performances lors du tournoi de la saison dernière. D’après nos indiscrétions, l’AM6 devrait laisser partir son joueur contre une somme autour de 200 000 euros et un pourcentage à la revente d’environ 40%. Les deux clubs français pourraient bien passer à l’action prochainement. C’est également le cas pour un autre produit de cette prestigieuse académie : Yassir Zabiri. Ce dernier a aussi terminé meilleur joueur de la dernière édition du tournoi Mohammed VI, en février dernier cette fois. Doué techniquement, et capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque et surtout en pointe, le joueur de 18 ans seulement reste sur 8 buts en 12 sélections avec le Maroc U20. Prêté aussi à Touarga, comme Dahak, pour les 6 derniers mois de la saison, il a inscrit 3 buts en 11 rencontres (les 3 sur les 3 derniers matches de championnat). Lille et Strasbourg espèrent donc s’offrir le duo.