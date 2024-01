Denis-Will Poha de retour en France ?

24 juillet 2016. Denis-Will Poha est sur la pelouse de la Rhein-Neckar-Arena en Allemagne pour disputer la finale de l’Euro U19 entre la France et l’Italie. Ce milieu de terrain, qui évolue alors à Rennes, est considéré à ce moment-là comme l’un des milieux français les plus prometteurs. Avec Kylian Mbappé, Jean-Kevin Augustin, Ludovic Blas ou Amine Harit, il remporte largement le titre en s’imposant 4-0 face à l’Italie. On promet alors une carrière riche au natif de Lannion. Jeune et confronté à une concurrence féroce à Rennes, il est prêté en Ligue 2 à Orléans (35 matches - 4 buts) puis à Nancy (14 matches - 1 but). Sans avenir en Bretagne, il est prêté au Vitoria Guimaraes et peut enfin montrer l’étendue de son talent. Poha dispute 32 matches avec le club portugais, joue 8 matches de Ligue Europa et se frotte à Arsenal, au Standard Liège ou encore à l’Eintracht Francfort. Fort logiquement, Guimaraes lève l’option d’achat et l’achète définitivement. La suite est plus compliquée avec un prêt à Portimonense puis à Pau en Ligue 2.

L’ancien grand espoir rennais débarque finalement à Sion dans les bagages de Didier Tholot qui l’a bien connu dans le Béarn. Après une première saison en D1 suisse titulaire (30 matches - 1 but), Poha assiste impuissant à la relégation du club suisse en deuxième division. Le milieu de 26 ans veut partir, mais est bloqué par son club qui finit par l’écarter. De retour dans l’équipe depuis la fin du mois de septembre, l’ancien coéquipier de Kylian Mbappé en Équipe de France U19 attend patiemment de pouvoir revenir en France. Selon nos informations, un club de Ligue 2 est intéressé à l’idée de le récupérer cet hiver pour le relancer. La perspective de retrouver un championnat qu’il connaît bien pour y avoir évolué trois saisons pourrait être idéal pour un joueur motivé comme jamais et qui n’aspire qu’à une seule chose : pouvoir jouer 90 minutes sous les ordres d’un coach qui lui fait confiance et dans un club ambitieux… À suivre.