Juventus Turin : Matthijs de Ligt revient sur son adaptation compliquée

Arrivé à la Juventus Turin pour 85,5 M€ en juillet 2019, Matthijs de Ligt a mis plusieurs mois à prendre la mesure de son nouveau club. Au cours d'une interview accordée à The Athletic, le défenseur central a confié avoir «dû oublier tout ce qu'il avait appris à l'Ajax» en arrivant à Turin. Une période forcément compliquée pour le très jeune joueur qu'il était. «Au début, j'ai eu beaucoup de moments où je doutais (de moi-même)», a-t-il notamment lâché avec le recul.

Expliquant qu'«au sommet, les millisecondes sont importantes» et qu'avant de les maîtriser il intervenait soit un peu trop tard soit trop tôt. Enfin, au-delà de l'exigence imposée par son club ou son entraîneur de l'époque, c'est surtout celle du championnat d'Italie à laquelle il a dû se hisser : «la plus grande différence (entre la Serie A et l'Eredivisie, NDLR) est qu'à chaque match que vous jouez, vous affrontez un attaquant qui peut vous compliquer la tâche. En Hollande, parfois, vous jouez contre des équipes où vous n'aviez que le ballon, donc c'était plus facile. Désormais, chaque jour est un gros test.»