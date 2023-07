OL : Jean-Michel Aulas règle ses comptes

Jean-Michel Aulas n’est plus le président de l’Olympique Lyonnais. Mais il garde toujours un lien particulier avec le club qu’il a dirigé durant 36 ans. Depuis le 5 mai dernier, il a été remercié par John Textor, qui l’a nommé président d’honneur. Lors de la dernière journée de championnat, JMA a fait ses adieux à l’OL et ses supporters au Groupama Stadium. Mais on pourrait plutôt parler d’un au revoir. Deuxième actionnaire de l’écurie rhodanienne, l’homme d’affaires suit de près ce qu’il se passe. Et il ne se prive pas pour faire quelques commentaires.

JMA évoque ses relations avec Textor

Récemment, il a avoué être déçu et triste pour l’OL, qui a eu des soucis avec la DNCG. Il a d’ailleurs rappelé que cela ne lui était jamais arrivé en 36 ans de présidence. Ce qui n’a pas été vraiment du goût de Santiago Cucci, nouveau président exécutif du club. Ce dernier a indiqué qu’il attendait du soutien de la part de JMA et qu’il était un peu déçu de lire certaines de ses déclarations. L’ancien boss de Lyon lui a répondu hier sur Twitter. Puis, il en a remis une couche dans les médias. Lors d’un long entretien accordé à nos confrères du Progrès, il a fait un pas vers la nouvelle direction olympienne.

En effet, il a indiqué à plusieurs reprises qu’il se tenait à disposition de Santiago Cucci et de John Textor pour les aider. Il a d’ailleurs précisé que ses relations avec l’Américain étaient moins bonnes depuis son éviction et limitées puisqu’il n’y a pas eu beaucoup de conseils d’administration, mais qu’ils échangeaient malgré tout, notamment au sujet du dossier de la DNCG. Aulas, qui n’est pas contre resserrer ses liens avec Textor, a donné son avis et a proposé des solutions. Mais il n’a pas été écouté selon ses dires. Il a expliqué quel était son plan de bataille, lui qui comptait sur la vente d’OL Reign et le refinancement du stade.

L’ancien boss de l’OL donne son avis sur l’épisode de la DNCG

Il a ensuite avoué au sujet de la décision de la DNCG.« Je l’ai anticipée. Mais je ne veux pas polémiquer. Je pense qu’il faut bien connaître le fonctionnement et c’est là où je peux aider John Textor et Santiago Cucci. Je pense que lorsqu’on arrive dans une organisation comme le championnat de France avec une DNCG, une Ligue, il y a des habitudes à prendre». JMA a précisé qu’il n’aurait pas fait appel de la décision et qu’il n’a en aucun cas influencé le gendarme financier. L’ancien boss de l’OL, touché par les critiques de certains supporters, a été cash.

«Laisser penser cela (qu’il a influencé la DNCG, ndlr) frôle la calomnie. Surtout quand on publie l’arrêté des comptes qui indique que dans un horizon à deux ans, l’entreprise va faire 420 millions de chiffres d’affaires. Il faut retenir que l’OL est une formidable raison d’être heureux et une référence en matière de performance économique en France et à l’étranger». Un club qui est à présent dans la galaxie d’Eagle Groupe. D’ailleurs, cela interroge Jean-Michel Aulas, qui a envoyé un petit tacle à John Textor, qui a envoyé Claudio Caçapa à Botafogo puis Molenbeek.

La gestion de l’Américain l’interroge

« C’est un peu un jeu de Monopoly. Je ne veux pas porter de jugement qui serait considéré comme négatif, mais c’est assez inhabituel. On a l’impression d’être un peu sur une PlayStation, une image qui a marqué les esprits à Lyon dans son temps. Je pense que John doit expliquer dans le détail sa stratégie. C’est comme pour l’utilisation de la data. On a à Lyon avec Harry Moyal un garçon extrêmement compétent dans ce domaine, l’un des meilleurs en Europe. Je prétends que l’on utilisait ces outils, de la data, déjà beaucoup plus que la moyenne. Par contre, je fonctionne un peu à l’ancienne. L’entraîneur doit décider in fine du recrutement de ses joueurs. C’est à lui de définir les profils dont il a besoin. Le digital apporte mais n’est pas un outil décisionnel.»

Toujours à disposition de l’OL, JMA a assuré qu’il était impossible qu’il reprenne ses fonctions de président, sauf si on le lui demandait. Mais ce n’est pas du tout prévu par les nouveaux propriétaires de l’Olympique Lyonnais. Ces derniers ont d’autres chats à fouetter actuellement, avec un mercato encadré par la DNCG et une saison à préparer. De son côté, Jean-Michel Aulas, qui est actuellement en Australie auprès des Bleues durant le Mondial féminin, continue à mener divers projets. Mais il a toujours un oeil sur l’OL et un avis à donner. Que cela plaise ou non aux équipes de John Textor.