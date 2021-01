Inter : Antonio Conte s'enflamme

Ce dimanche, dans un choc au sommet entre l’Inter et la Juventus, les hommes d’Antonio Conte ont livré un match abouti. Sans réellement être inquiétés, les Nerazzurri se sont imposés 2-0 grâce à des buts de Vidal et Barella. Une victoire et une prestation qui ont beaucoup plu à Antonio Conte.

Pour sa première victoire en quatre matches face à la Juventus, le technicien italien n’a pas manqué de souligner le match parfait de son équipe en conférence de presse. « Pour gagner contre une équipe comme la Juve, il faut toucher la perfection. Ce dimanche soir, les garçons ont fait sur le terrain ce que nous avions préparé, je suis content pour eux, car ce sont ces matches-là qui donnent de la confiance et font comprendre que le chemin suivi est le bon. Et mes joueurs savent que la Juve est une référence importante pour nous, une équipe qui a dominé pendant neuf ans. » Avec cette victoire, l’Inter est premier de Serie A à égalité de points (40) avec l’AC Milan, qui compte un match en moins.