L’incroyable épopée du KÍ Klaksvík, le Petit Poucet de la C4 venu des îles Féroé !

La saison européenne 2023/2024 a un accent nord-européen. Si les clubs danois (Copenhague et Nordsjaelland), norvégiens (Molde et Bodø/Glimt), suédois (Hacken) et même finlandais (HJK Helsinki) parviennent à régulièrement envoyer des représentants dans les compétitions européennes. L’Islande a enfin envoyé un représentant en phase de poules d’une compétition européenne puisque Breiðablik s’est qualifié en Ligue Europa Conference. Un sacré exploit qui confirme que le football islandais a progressé depuis une quinzaine d’années à l’image du quart de finale de l’Euro 2016 atteint par la sélection. Mais un exploit encore plus grand a été réalisé par le KÍ Klaksvík. Club basé aux iles Féroé, l’équipe dirigée par Magne Hoseth a déjoué tous les pronostics possibles pour devenir le premier représentant féringien à disputer une compétition européenne.

Qualifié pour les tours préliminaires de la Ligue des Champions, le KÍ Klaksvík est une équipe phare de son championnat avec 20 sacres, seule la formation du HB Tórshavn fait mieux (24 titres) et le podium est complété par le B36 Tórshavn (11 titres). C’est donc naturellement que cette équipe se retrouve à jouer les tours préliminaires des différentes compétitions européennes. D’ailleurs, lors de la saison 2020/2021, le KÍ Klaksvík avait déjà atteint le stade des barrages de la Ligue Europa, mais s’était incliné 3-1 face aux Irlandais de Dundalk sur un match sec. Cette fois-ci, l’équipe féringienne a vraiment crevé l’écran.

Une épopée pour se qualifier en coupe d’Europe

Au premier tour de qualification de la Ligue des Champions, le champion hongrois Ferencvaros (1/8e de finaliste de la dernière Ligue Europa) en a fait les frais. Après un match nul initial (0-0), le KÍ Klaksvík s’est largement imposé en Hongrie (3-0) pour rallier le tour suivant. Opposés aux Suédois d’Häcken, les Féringiens ont encore fait sensation avec un match nul 0-0 puis un autre match nul 3-3 en Suède en étant menés par deux fois. Au 3e tour de qualification, le KÍ Klaksvík s’est imposé 2-1 à domicile contre les Norvégiens de Molde. Cependant, la belle histoire s’est arrêtée au match retour dans un match sous haute tension, Martin Linnes arrachant une victoire 2-0 lors des prolongations.

Un rêve de Ligue des Champions qui a pris fin pour le KÍ Klaksvík, mais l’histoire européenne n’était pas finie. Disputant les barrages de la Ligue Europa face au Sheriff Tiraspol, le club féringien a encore su se mettre au niveau en arrachant un nul à l’aller (1-1), mais les Moldaves, plus expérimentés au niveau européen l’ont emporté 2-1 en marquant dans le dernier quart d’heure. Qu’importe pour le KÍ Klaksvík, l’essentiel a été réalisé au début de sa campagne de Ligue des Champions puisqu’en avançant de deux tours, cela a permis à cette équipe de terminer en Ligue Europa Conference malgré deux éliminations successives. Le tirage de la phase de poules a mis le Slovan Bratislava, l’Olimpija Ljubljana et donc le Lille OSC sur la route d’une équipe qui a tout du Petit Poucet de la compétition.

Le KÍ Klaksvík, le Petit Poucet de la C4

Faisant partie des trois clubs historiques des Îles Féroé, le KÍ Klaksvík figure dans un championnat qui est 40e sur 55 au coefficient UEFA au sein d’un archipel autonome de 53 000 habitants qui fait partie du Danemark. Basé également dans une ville de 5000 âmes, le club féringien ne partait clairement pas avec la faveur des pronostics, mais symbolise le net progrès du football au pays. Cela se voit de plus en plus via la sélection qui n’a plus jamais terminé à la dernière place d’un groupe de qualification lors des quatre dernières campagnes (Euro + Coupe du monde). Landsliðið a terminé en 2016 devant la Grèce qu’elle a battue deux fois, en 2018 devant la Lettonie et Andorre avec notamment un nul contre la Hongrie, en 2020 devant Malte et en 2022 devant la Moldavie. Des progrès qui se traduisent désormais avec le football de clubs.

Pourtant les moyens restent légers avec un budget fixé à 875 000 euros. Loin de tous ses adversaires dans la compétition, le club s’appuie sur des joueurs qui ont un statut de semi-professionnel. «Il y a des gens qui ont des emplois d’artisans, d’électriciens, de réalisateurs et d’autres bonnes personnes. Nous ne commencerons pas à recruter des joueurs pleinement professionnels. Nous voulons maintenir le cap que nous nous sommes fixé. On ne va pas y aller professionnellement», a notamment expliqué le président Tummas Lervig dans un entretien pour le média norvégien VG. Véritable anomalie de la compétition - dans le bon sens du terme - le club s’est appuyé lors de son parcours sur sa star, l’ailier droit Árni Frederiksberg.

La star Árni Frederiksberg

Le joueur de 31 ans est pourtant loin d’être le joueur vedette du football féringien avec seulement 11 capes et 0 but depuis ses débuts en sélection en 2015. Uniquement resté au sein du "pays du peut-être", il a évolué entre 2011 et 2019 avec le NSÍ Runavík (actuellement en D2 féringienne, mais champion en 2007 et encore vice-champion en 2015, 2018 et 2020) puis jusqu’en 2021 avec le B36 Tórshavn avant de finalement rejoindre le KÍ Klaksvík. En 2023, il affiche pas moins de 15 buts et 11 offrandes en 31 rencontres et s’est surtout distingué en Ligue des Champions. Auteur de 6 buts - avec des doublés contre le Ferencvaros, Häcken et Molde - en 6 matches (ainsi que deux offrandes), le gaucher est le joueur à avoir le plus marqué en Ligue des Champions pour le moment.

Pas professionnel pour autant, il est PDG de Kjølbro Heilsølan, une société qui importe des produits alimentaires en dehors du football, il a particulièrement crevé l’écran sur le rectangle vert au cours des dernières semaines. « Ce pied gauche est de la meilleure classe mondiale. Vous ne pouvez pas frapper les coups de pied arrêtés mieux que lui. C’est un mélange de David Beckham et Roberto Carlos. Je suis plus qu’impressionné» aura notamment déclaré le consultant et ex-joueur norvégien Carl-Erik Torp sur VGTV lors de la victoire 2-1 du KÍ Klaksvík contre Molde.

Poursuivre la belle histoire

Árni Frederiksberg est d’ailleurs revenu sur le parcours des siens dans un entretien pour Eurosport. Alors que la BBC a qualifié son équipe de meilleure de l’histoire du football féringien, il a apprécié la distinction tout en évoquant le projet du club. «C’est une immense fierté. Depuis deux ans, on produit un football de très haut niveau. Ça montre bien que nous sommes déterminés à obtenir de très bons résultats. Nous essayons donc de construire notre projet, de progresser.»

«Tout en gardant les pieds sur terre, en ne grillant pas les étapes même quand nous devons jouer contre des équipes incroyables lors des compétitions européennes. C’est aussi très intéressant parce que nous changeons de style de football en fonction de la compétition. En Europe, on doit énormément défendre. Alors qu’en championnat, on a un jeu beaucoup plus offensif» a-t-il ainsi déclaré. Débutant sa campagne de Ligue Europa Conference par une défaite 2-1 contre le Slovan Bratislava, le KÍ Klaksvík tentera de réaliser un exploit dans sa magnifique enceinte du Djúpumýra Stadium contre Lille. Continuant de vivre un rêve éveillé, le KÍ Klaksvík compte continuer de nous surprendre et le LOSC est déjà prévenu …