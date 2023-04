La Juventus a tranché pour l’avenir de Max Allegri, Newcastle terrorise toute l’Angleterre

Allegri va rester à la Juve

En Italie, c’est la Juventus et notamment Massimiliano Allegri qui font la Une de La Gazzetta dello Sport. Et selon le journal au papier rose, la Vieille Dame a tranché pour l’avenir de son tacticien, régulièrement critiqué de l’autre côté des Alpes. «Juve, je garde Allegri !» «Quelle tempête sur Max, mais la Juve a décidé…», il sera l’entraîneur la saison prochaine. Un coup dur pour la rumeur Zidane qui prenait de l’épaisseur ces dernières semaines. Une information qui fait aussi la couverture de Tuttosport ce matin qui indique qu’«Allegri est à l’heure. De la fureur de San Siro après son coup de gueule contre l’Inter et ses dirigeants, à l’avenir en bianconero…» La Vieille Dame peut encore sauver sa saison en remportant la Ligue Europa et en se qualifiant pour la prochaine Ligue des Champions.

Newcastle c’est du sérieux !

Et le choc d’hier en Premier League opposait Tottenham contre Manchester United. Après la claque reçue contre Newcastle, le week-end dernier, les Spurs sont revenus de loin en accrochant le match nul (2-2, après avoir été menés 2-0) ! Et comme le placarde le Daily Mail ce matin, «Son sauve les Spurs» ! Le Sud-Coréen a égalisé en fin de match afin de sauver un point précieux. Et l’attaquant des Spurs est mis à l’honneur ce matin par les médias anglais comme sur la Une du Daily Star qui parle de «partage» de la part de Sonny. «Le buteur sauve la mise, Mason est l’instigateur d’une remontée palpitante», écrit le tabloïd. Le Daily Express fait dans l’humour en écrivant que les joueurs de Tottenham ont un «délai de remboursement» en faisant référence au communiqué des joueurs cette semaine, qui ont promis de rembourser les supporters qui avaient fait le déplacement lors de la gifle à Newcastle. Le quotidien rapporte également que Southampton est «au bord de la chute» après sa défaite (1-0) contre Bournemouth, alors que Newcastle est heureux et poursuit sa belle série grâce à son succès (4-1) contre Everton. Pour le Daily Mirror, il faut se méfier des Magpies car ils «ruinent Everton… c’est du sérieux !»

Manchester City est en pleine bourre en cette fin de saison. Et le maitre à jouer de Pep Guardiola, Kevin De Bruyne, a donné le ton pour cette fin d’exercice comme le rapporte le Daily Mirror : «chaque match est une question de vie ou de mort», a déclaré le Belge ! Les ambitions sont annoncées.