JT Foot Mercato : la descente aux enfers de Benjamin Mendy

Nouvelles accusations pour Benjamin Mendy

Ça ne s'arrange pas pour Benjamin Mendy, loin de là. En prison depuis fin août et sous le coup de quatre chefs d'accusation pour viol et un pour agression sexuelle, le joueur de Manchester City est en pleine tempête même si la présomption d'innocence prévaut dans ce genre de dossier. Si l'intéressé espère voir ce cauchemar prendre fin, c'est raté. Car d'après les dernières révélations, le joueur de 27 ans est loin d'être sorti d'affaire. Mendy a été accusé de deux chefs d'accusation supplémentaires pour viol, ce mardi. Ce qui porte le nombre d'accusations à 6 ! Pour rappel, ces incriminations concernent notamment quatre plaignantes âgées de plus de 16 ans. Le joueur a lui été suspendu par son club de Manchester City et doit passer en jugement devant le tribunal de Chester, le 24 janvier prochain.

Objectif invincibilité en 2021 pour les Bleus

Déjà qualifiés pour la Coupe du Monde après leur brillant succès contre le Kazakhstan, samedi 8-0, les hommes de Deschamps retrouvent la Finlande, ce soir à 20h45, pour un match qui va compter pour du beurre. Mais pas totalement. D'une part, les Bleus ont une revanche à prendre face à la Finlande, puisque c'est la dernière nation à les avoir battus. C'était il y a un peu plus d'un an, le 11 novembre 2020 (2-0). D'autre part, une victoire ou nul ce soir permettrait à la sélection tricolore de terminer l'année 2021 invaincue. Une première depuis 2011. De quoi motiver les joueurs.

Nabil Fekir prend cher

Un coup de sang qui va coûter cher. Expulsé dans le temps additionnel de la seconde période face au Bayer Leverkusen après un geste de très mauvais goût sur Kerem Demirbay, Nabil Fekir a été suspendu trois matches par l'UEFA : il ratera donc les deux dernières rencontres de la phase de groupe de la Ligue Europa ainsi qu'un possible 16e ou 8e de finale aller. Coup dur pour le Betis qui reste quand même en ballottage favorable pour une qualification. Mais ce sera sans son homme clé donc.