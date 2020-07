Journal du Mercato : la Juventus en ébullition, Bordeaux en plein marasme

La suite après cette publicité

Les infos du jour en France

En quête d'un défenseur central pour étoffer ce secteur de jeu, l'Olympique de Marseille est proche de boucler un dossier. Sur les tablettes de l'OM depuis plusieurs semaines, Leonardo Balerdi (21 ans) devrait bien rejoindre la Canebière cet été, dans le cadre d'un prêt avec option d'achat à hauteur de 15 M€. En manque de temps de jeu au Borussia Dortmund, l'Argentin serait séduit par le projet olympien. Il retrouverait un certain Dario Benedetto, avec qui il a évolué sous les couleurs de Boca Juniors en 2018.

Toujours dans le Sud de la France mais à Nice cette fois, les Aiglons continuent leur mercato ambitieux. Selon nos informations, l'équipe de Patrick Vieira est sur le point de recruter le jeune et prometteur latéral gauche belge Ardjouma Junior Diomandé (17 ans), qui évoluait la saison dernière du côté d'Eupen.

Au LOSC, le mercato bat également son plein. Victor Osimhen (21 ans) a passé sa visite médicale avec Naples et devrait s'engager dans les prochains jours avec le club italien. L'écurie nordiste a déjà trouvé son remplaçant puisque l'attaquant canadien de La Gantoise, Jonathan David (20 ans) a annoncé son intention de rejoindre les Dogues. A Lille maintenant de convaincre le club belge de lâcher son joueur, qui reste sous contrat jusqu'en 2023.

Enfin, rien ne va plus à Bordeaux ! Paulo Sousa, le coach des Girondins, aurait annoncé son désir de quitter le club en raison de différends avec sa direction. Sauf que le Portugais ne veut pas démissionner et que le club ne veut pas le licencier. Les deux parties semblent donc dans l'impasse. Mais si l'ancien entraîneur de la Fiorentina part, le club au scapulaire a déjà trouvé son remplaçant en la personne de Jean-Louis Gasset, selon nos informations. Dans le sens des départs, Benoit Costil (33 ans) aurait demandé un bon de sortie à ses dirigeants. Le gardien serait fatigué par la situation que traverse le club, qui selon lui manque en plus d'ambition sportive. Côté arrivées, Bordeaux serait sur la piste Loïc Mbe Soh qui devrait quitter le Paris Saint-Germain cet été. Au milieu, c'est Oriol Busquets (21 ans), le joueur de la Masia au FC Barcelone, qui est ciblé mais les Girondins ne sont pas seuls sur ce dossier.

La Juventus affole le mercato

On passe à notre focus du jour sur la Juventus. Proche d'un nouveau titre de champion d'Italie, le club turinois ne respire cependant pas la sérénité. Le jeu proposé par Maurizio Sarri et ses hommes donne lieu à des critiques. Ce qui laisse planer le doute sur une poursuite ou non pour l'entraîneur italien sur le banc de la Juve l'année prochaine. Le nom de Mauricio Pochettino a fuité dernièrement en cas de départ de Sarri. La politique de recrutement de cet été pour la Vieille Dame sera le rajeunissement de l'effectif. Douglas Costa, qui intéresse le PSG, et Gonzalo Higuain notamment sont les noms qui reviennent le plus au registre des départs. Si l'attaquant argentin quitte le Piémont, la Juventus devra lui trouver un remplaçant. Les noms d'Alexandre Lacazette, d'Edin Dzeko, poussé vers la sortie à la Roma, d'Arkaduicsz Milik du Napoli, de Raul Jimenez de Wolverhampton ou encore de Duvan Zapata, de l'Atalanta, ont été évoqués dernièrement. Plus globalement, c'est dans le domaine offensif que la Juve veut se renforcer. Adama Traoré, la nouvelle sensation de Wolverhampton, Nicolo Zaniolo de la Roma ou encore Federico Chiesa de la Fiorentina sont dans la viseur. Enfin, si Sarri reste, il aimerait retrouver son ancien milieu de terrain à Naples aujourd'hui à Chelsea, Jorginho. Bref, ça va beaucoup bouger à la Juve cet été.

Les officiels

C'est officiel, l'aventure est terminée pour Robert Moreno à l'AS Monaco. L'entraîneur espagnol a été démis de ses fonctions par le club de la Principauté. Niko Kovac, l'ancien coach du Bayern Munich, est annoncé pour lui succéder. L'Olympique Lyonnais a vendu un espoir de son centre de formation. En effet, Oumar Solet a rejoint le RB Salzbourg contre un chèque de 4,5 M€. Saint-Étienne a définitivement acheté Timothée Kolodziejczak aux Tigres. Les Verts ont déboursé 4,5 M€ pour le latéral français. Alaixys Romao a résilié son contrat avec le Stade de Reims. Angers a recruté le jeune latéral Enzo Ebosse en provenance du Mans. Arsenal a prolongé puis prêté son défenseur grec Konstantinos Mavropanos à Stuttgart. Santi Cazorla va lui quitter Villarreal à la fin de la saison. Le milieu de terrain devrait rejoindre Xavi au Qatar. Benfica fait revenir son entraîneur emblématique en la personne de Jorge Jesus après son intermède dans le club brésilien de Flamengo, avec lequel il a remporté la Copa Libertadores cet hiver. Enfin, André Schürrle a annoncé la fin de sa carrière. Le champion du monde allemand 2014 raccroche les crampons à seulement 29 ans. Il venait de rompre son contrat avec le Borussia Dortmund.