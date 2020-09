L'OM doit tout à Steve Mandanda

La suite après cette publicité

L'Olympique de Marseille a connu un début de saison haletant. Les Phocéens ont déjà affronté Paris, le LOSC, l'AS Saint-Étienne, en plus de Brest. Les Phocéens ont aujourd'hui sept points et s'ils sont assez bien lotis, en termes de chiffres, c'est avant tout grâce à leur ultime rempart, Steve Mandanda. L'international français devrait d'ailleurs terminer sa carrière à l'OM d'ici quelques années.

« Le gardien et capitaine de l’OM a prolongé son contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2024. De quoi entrer encore un plus dans la légende du club olympien », indiquait ainsi l'OM dans un communiqué en août dernier concernant son portier de 35 ans. Depuis quelques mercatos, les Phocéens cherchaient un jeune gardien pour prendre la succession du champion du Monde 2018, mais finalement ils vont avoir le temps de trouver.

Avec un Mandanda à ce niveau, l'OM ne craint pas grand-chose

Si contre Brest, il a sorti quelques parades importantes, c'est surtout contre le Paris SG qu'il a lancé sa saison. Contre le club de la capitale, il a effectué une sortie aérienne, sauvé quatre frappes, dont une magnifique sur sa ligne dès le début de rencontre sur une tentative de Verratti. Contre l'ASSE, il a aussi été mis à contribution et les Phocéens auraient pris plus de deux buts sans lui.

Sur la confrontation face aux Verts, il a stoppé trois tirs, tous dans la surface. Et que dire de la rencontre de ce dimanche contre le LOSC ? Les Marseillais ont réussi à ramener un nul inespéré de cette rencontre et ils le doivent en grande partie à leur capitaine qui s'est imposé devant Luiz Araujo et a sauvé six tirs lillois, dont cinq, dans la surface. L'année passée déjà, les Phocéens ont pu le remercier, cette année, bis repetita ?