Pays-Bas : Robin van Persie humilié 9-1 avec Heerenveen

Ancienne gloire des Pays-Bas et légende de Premier League pour avoir porté les couleurs d’Arsenal et de Manchester United, Robin van Persie décidait de raccrocher les crampons après plus de 590 matchs à son actif en mai 2019 à l’issue d’une dernière pige au Feyenoord Rotterdam, son club formateur. Quatre ans plus tard, l’ex-international néerlandais s’est lancé dans une carrière d’entraîneur en obtenant son diplôme puis en signant en faveur d’Heerenveen. Mais pour le moment, les débuts du Batave dans la peau d’un coach sont plutôt délicats. Preuve en est, ce samedi, où Robin van Persie et son écurie ont été humiliés par l’AZ Alkmaar 9 buts à 1 à l’occasion de la 5e journée d’Eredivisie (D1 hollandaise). Une déroute historique en première division pour le club d’Heerenveen.

«C’est difficile. Vous rencontrerez un certain nombre d’obstacles dans votre carrière. C’était un très gros obstacle. Nous avons tiré quelques leçons de plus que d’habitude de ce match. Cela fait partie du football. Je n’ai pas été traumatisé par cela et mes joueurs non plus. Vous voulez tirer le meilleur de vous-même. Cela implique de tomber et de se relever», a lâché le natif de Rotterdam devant les journalistes à l’issue de cette lourde défaite qui relègue son équipe à six points du podium. Reste à savoir s’il parviendra à remonter la pente.