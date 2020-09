FC Barcelone, OL : le prix de Memphis Depay est connu

L'arrivée de Ronald Koeman va logiquement apporter quelques chamboulements du côté de Barcelone. Selon la presse espagnole, le tacticien néerlandais s'est déjà mis les cadres du vestiaire dans la poche grâce à ses méthodes de travail lors des séances d'entraînement. Des joueurs comme Gerard Piqué auraient particulièrement été séduits par la vision du foot du nouveau coach du Barça. Mais les fans eux attendaient surtout de voir quel allait être l'impact de son arrivée sur le mercato.

Et sans surprise, l'ancien sélectionneur batave veut recruter des joueurs qu'il connaît bien. Deux internationaux hollandais sont ainsi annoncés avec insistance du côté du FC Barcelone : Giorginio Wijnaldum (Liverpool) et Memphis Depay (OL). Pour le premier, ce serait très bien avancé, puisque Liverpool serait prêt à le laisser filer, et un accord aurait déjà été trouvé entre le milieu de terrain et l'écurie de Liga, alors que son contrat expire en 2021.

Un joueur bien plus abordable que Lautaro Martinez

Pour le Lyonnais, ce n'est pas encore aussi avancé, mais sa volonté de quitter l'écurie rhodanienne et le fait que son contrat expire également dans un an rendent l'opération envisageable pour les Barcelonais. Plus que Lautaro Martinez par exemple, qui était jusqu'ici le principal objectif barcelonais pour renforcer l'attaque. Et d'après les informations dévoilées par Mundo Deportivo, on comprend mieux pourquoi.

Ainsi, le transfert de Memphis Depay au Barça pourrait se conclure pour un montant de 20 millions d'euros. Une somme à la hauteur des finances du FC Barcelone, qui est dans le dur de ce côté-là, d'autant plus qu'il n'y aura pas d'économies avec un départ de Lionel Messi comme cela semblait être prévu. Affaire à suivre...