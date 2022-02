Nice-Marseille : les compositions officielles

C'est le choc des quarts de finale de la Coupe de France ! Nice, tombeur du Paris SG aux tirs au but en huitièmes, reçoit l'OM à 21h15 (un match à suivre en direct commenté). Les Aiglons, qui ont chuté entretemps face à Clermont en Ligue 1, devront confirmer l'exploit face à des Marseillais qui restent sur un festival offensif contre Angers au Vélodrome (5-2, triplé de Milik).

Pour cette affiche, les Niçois effectuent trois changements par rapport à la défaite contre Clermont. Rosario et Schneiderlin sont au milieu à la place de Lemina et Boudaoui, et Todibo fait son retour derrière. Atal est absent. De son côté, Sampaoli effectue plusieurs changements par rapport au match contre Angers. Milik reste sur le terrain, mais Kamara, Kolasinac, Lirola et Bakambu perdent leurs places. Luan Peres, Ünder, Caleta-Car et Rongier sont dans le onze.

Les compositions d'équipe

Nice : Bulka - Daniliuc, Todibo, Dante (c), Bard - Thuram, Schneiderlin, Rosario - Kluivert, Delort, Gouiri

Marseille : Pau Lopez - Rongier, Saliba, Caleta-Car, Luan Peres - Balerdi - Ünder, Guendouzi, Gerson, Payet - Milik