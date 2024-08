Didier Deschamps justifie ses nouveautés en équipe de France

C’est la rentrée des classes pour tout le monde. Un mois et demi après la fin de l’Euro 2024 remporté par l’Espagne, Didier Deschamps retrouve les bancs de l’équipe de France. Ce jeudi, le sélectionneur donnait sa liste pour jouer face à l’Italie (le 6 septembre au Parc des Princes) et la Belgique (9 septembre au Groupama Stradium) dans le cadre de cette nouvelle édition de la Ligue des Nations. C’était l’occasion de donner quelques nouveautés puisque qui dit fin de compétition, dit retraite internationale (Olivier Giroud) et ouverture d’un nouveau cycle.

Sans le champion du monde 2018, parti rejoindre une autre légende tricolore aux Los Angeles FC, Hugo Lloris, Didier Deschamps n’a pas appelé un successeur "naturel". Il n’y a pas de Jean-Philippe Mateta par exemple, à son avantage durant les Jeux Olympiques mais c’est un autre protégé de Thierry Henry qui franchit le pas. Michael Olise sera du rassemblement. Il aurait même pu être à l’Euro à en croire le sélectionneur. «Oui il aurait pu pour l’Euro, comme d’autres. Il y a aussi eu des décisions des clubs. Ce n’est pas forcément tout ce qui était prévu qui a pu être réalisé.»

Deschamps a donc suivi les JO pour le garder à l’œil. «Il a fait de très belles choses avec la sélection olympique de Thierry Henry. Il en avait fait déjà avant. Il a eu quelques blessures aussi. Il change de catégorie aussi avec son transfert au Bayern Munich. C’était un élément important pour Thierry, retrace Deschamps lors de son point presse. Il aurait pu être avec nous aussi. Dans les discussions que j’ai eues avec Thierry, c’était important de l’avoir sur le terrain. Il est très attaché à l’équipe de France. Il a un bagage élargi, ça demandera confirmation mais il a beaucoup de qualités.»

En plus d’Olise, Manu Koné est l’autre nouveau venu. Lui aussi était de l’aventure olympique. Il en était même le vice-capitaine derrière Lacazette. «On le suit depuis un bon moment, enchaîne le sélectionneur. Même avant qu’il soit avec Thierry Henry, à travers ce qu’il fait avec son club (le Borussia Mönchengladbach). Il sera peut-être amené à changer de club d’ici vendredi. Il a le volume, l’agressivité. À partir du moment où ils sont appelés, à eux d’être le plus performant car la concurrence est importante à tous les postes.» Le message est passé pour celui qui pourrait bien rejoindre l’AC Milan dans les prochaines heures.

Pavard et Coman peuvent s’inquiéter

Et puis il y a les autres, ceux qui ont été laissés de côté comme Lucas Chevalier et surtout Benjamin Pavard, Kingsley Coman et Adrien Rabiot, lequel paye son statut de joueur libre. «J’espère que d’ici le prochain rassemblement, il aura un point de chute» assure le patron des Bleus qui maintient le contact avec lui. Pour Pavard et Coman, le déclassement se confirme même si la porte est toujours grande ouverte. «C’est ponctuel» selon DD, justifiant cette décision par un besoin d’«oxygéner le groupe». Il n’empêche, le constat s’impose. Le défenseur n’a pas disputé la moindre minute à l’Euro et Coman seulement 15…