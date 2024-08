Équipe de France: la liste de Didier Deschamps avec Michael Olise et Manu Koné, Pavard et Rabiot absents

L’équipe de France est de retour sur le pont ! Près de deux mois après avoir été éliminé aux portes de la finale par l’Espagne lors de l’Euro 2024, Didier Deschamps et ses joueurs vont renfiler le bleu de chauffe pour disputer la Ligue des Nations. Conforté à son poste par la Fédération française de football (FFF) au sortir d’un championnat d’Europe loin d’être convaincant au regard du jeu déployé et des choix tactiques, le sélectionneur des Bleus, sous contrat jusqu’en 2026, devait dévoiler la liste des joueurs retenus pour cette fenêtre internationale, ce jeudi 29 août.

À l’heure d’entamer un nouveau cycle, le technicien de 55 ans a décidé de régénérer son groupe en vue des matchs contre l’Italie (au Parc des Princes) puis la Belgique (au Groupama Stadium) les 6 et 9 septembre prochains. Devant composer avec la retraite internationale d’Olivier Giroud et l’absence d’Eduardo Camavinga pour cause de blessure, le patron des Bleus a réservé quelques surprises en apportant du sang neuf à son effectif, à commencer par la première convocation en A de Michael Olise.

Michael Olise fait son apparition, Adrien Rabiot sur la touche !

Auteur d’une saison pleine avec Crystal Palace (10 buts et 6 passes décisives), l’ailier de 22 ans a franchi un nouveau cap dans sa jeune carrière en rejoignant les rangs du Bayern Munich contre 60 millions d’euros au cours du mercato estival. Véritable leader offensif de l’équipe de France Olympique, l’international Espoir français a plus que jamais contribué au très bon parcours des siens, médaillés d’argent après avoir échoué en finale contre l’Espagne. Une juste récompense pour le Bavarois qui s’apprête à plonger dans le grand bain à l’instar de son compatriote Manu Koné.

À son aise pendant les JO, le milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach est parvenu à s’attirer les faveurs de Didier Deschamps et remplacera numériquement Adrien Rabiot. Toujours sans club depuis la fin de son aventure avec la Juventus Turin, l’ancien Parisien restera à quai. En défense centrale, Wesley Fofana fait son grand retour, lui qui a retrouvé une place de titulaire à Chelsea, au détriment de Benjamin Pavard. Même son de cloche pour Kingsley Coman, en partance du côté du Bayern Munich et qui ne participera pas à ce rassemblement.

La liste complète des Bleus :

Gardiens : Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (RC Lens), Alphonse Areola (West Ham)

Défenseurs : Jules Koundé (FC Barcelone), Dayot Upamecano (Bayern Munich), William Saliba (Arsenal), Théo Hernandez (AC Milan), Ferland Mendy (Real Madrid), Ibrahima Konaté (Liverpool), Wesley Fofana (Chelsea), Jonathan Clauss (Nice)

Milieux : Youssouf Fofana (AC Milan), Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Manu Koné (Borussia Mönchengladbach), N’Golo Kanté (Al-Ittihad)

Attaquants : Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Randal Kolo Muani (Paris Saint-Germain), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Marcus Thuram (Inter Milan), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Munich), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid)