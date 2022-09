Un nouvel acteur dans le dossier de rachat de l'OL

Alors que l'homme d'affaires américain peine à finaliser l'achat du club rhodanien, ce dernier devrait pouvoir compter sur l'apport financier du fonds d'investissement Ares Mangement, valorisé à 334 milliards de dollars, selon L'Équipe. Mais les acteurs vont devoir se dépêcher puisqu'ils ont, en théorie, jusqu'au 30 septembre prochain pour finaliser l'opération.

Et, bien que l'OL ne croit pas en une mauvaise surprise de dernière minute, le climat autour du dossier est on ne peut plus tendu. Concernant le type de montage financier, l'entourage représentant Ares souligne que « des négociations sont bien en cours avec John Textor et l'Olympique Lyonnais, mais rien n'est fait pour l'instant. » Bientôt l'épilogue d'un dossier épineux et des sueurs froides du côté du board lyonnais.