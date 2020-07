Serie A : la Sampdoria renverse Parma

Dans le cadre de la 34e journée de Serie A, Parma (12e, 40 points) recevait la Sampdoria (14e, 38 unités) ce dimanche au Stadio Ennio Tardini. Sur une série de six matches sans victoire, les locaux devaient absolument se reprendre, alors que les visiteurs souhaitaient enregistrer un troisième succès de rang. Et alors qu'ils menaient 2-0, les Gialloblù ont tout perdu en deuxième période.

Grâce à des buts de Gervinho (18e) et Bereszynski (40e, csc), Parma menait en effet de deux buts à la mi-temps mais au retour des vestiaires, les Blucerchiati ont inversé la tendance. Chabot (48e), Quagliarella (69e) et Bonazzoli (78e) ont trouvé le chemin des filets pour offrir la victoire à leur équipe. Avec ce succès 3-2, la Sampdoria double donc Parma et passe douzième. Les locaux passent eux au treizième rang.