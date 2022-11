Youth League : la Juventus remonte trois buts au PSG dans le temps additionnel et arrache le nul

Qualifiés pour la phase finale de la Youth League, depuis leur victoire face à Benfica lors de la précédente journée (3-1), les U19 du Paris Saint-Germain (1er, 12 points) se déplaçaient à Turin pour affronter les jeunes pousses de la Juventus (2ème, 10 points), comme leurs homologues de l'équipe première, pour le compte de la 6ème et dernière journée de la phase de poules. Seule différence cette fois-ci, le duel entre les deux formations était l'occasion de voir une belle lutte directe pour la première place du groupe H. Les jeunes parisiens démarraient la rencontre pied au plancher et marquaient peu après le coup d'envoi par l'intermédiaire d'Ismael Gharbi (6e, 1-0). Très efficace lors de cette campagne de Youth League, Ilyes Housni se fendait d'une nouvelle réalisation (19e, 2-0).

Au retour des vestiaires, les Juventini réagissaient et réduisaient le score grâce à Kenan Yildiz (50e, 2-1). Intenable, Ilyes Housni inscrivait un doublé dans la foulée pour redonner un peu de largeur au score (57e, 3-1). A l'aube du dernier quart d'heure, Nehemiah Fernandez devait laisser ses coéquipiers après avoir récolté un deuxième jaune (75e). Malgré cela, Ismael Gharbi arrivait à marquer un but supplémentaire quelques minutes plus tard (84e, 4-1). Dans une fin de rencontre complètement folle, les jeunes bianconeri trouvaient la force d'égaliser en inscrivant trois buts coup sur coup pour arracher le match nul grâce au doublé de Kenan Yildiz (90e, 4-2) puis à la réalisation de Dean Huijsen (90e+2, 4-3), et enfin un dernier but de Lorenzo Anghelè (90e+4, 4-3). Un scénario dingue qui ne change pas grand-chose concrètement au classement. Avec ce résultat, les deux formations gardent les mêmes positions au classement. Les U19 Parisiens terminent en tête devant leurs homologues de la Juventus.